Giornata mondiale dell’alimentazione 2026: innovare oggi per nutrire il domani

La Giornata mondiale dell’alimentazione 2026 avrà come tema “Innovare oggi per nutrire il domani”. Coordinata dalla FAO, la ricorrenza richiama l’attenzione sulla lotta alla fame, sulla sicurezza alimentare e sulla necessità di proteggere le risorse del pianeta.

La giornata è stata celebrata per la prima volta nel 1981, dopo la proposta avanzata nel 1979 da Edouard Saouma, allora direttore generale della FAO. L’iniziativa nacque con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sui sistemi alimentari e incoraggiare azioni contro la fame e la malnutrizione.

Origini e obiettivi della ricorrenza

La data approvata dalla Conferenza della FAO nel 1981 era il 16 ottobre, anniversario della fondazione dell’organizzazione nel 1945. Secondo la fonte, dal 1983 la celebrazione è stata spostata al 18 ottobre nella maggior parte dei Paesi, mentre il 16 ottobre resta un riferimento ufficiale in alcuni contesti.

Nel corso degli anni, la Giornata mondiale dell’alimentazione ha ampliato il proprio raggio d’azione: dalla risposta alle crisi alimentari alla promozione dell’accesso equo al cibo, delle diete sane e dell’agricoltura sostenibile. Dal 2010, il tema è stato inoltre collegato agli Obiettivi di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’obiettivo “Fame zero” e agli effetti del cambiamento climatico.

Il tema del 2026

Il messaggio scelto per il 2026 mette insieme innovazione, tecnologia e conoscenze tradizionali. L’obiettivo è favorire un’alimentazione sufficiente, diversificata, sicura e nutriente per tutti, tutelando allo stesso tempo suolo, acqua e biodiversità.

La ricorrenza invita anche a promuovere scelte quotidiane consapevoli, a ridurre gli sprechi alimentari e a sostenere modelli di produzione compatibili con la protezione del pianeta e con le esigenze delle generazioni future.