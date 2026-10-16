La SEC autorizza opzioni binarie sui KPI di Coinbase, Robinhood e MARA
La SEC ha autorizzato opzioni binarie su KPI di 23 società statunitensi, tra cui Coinbase, Robinhood e MARA Holdings, con rischi e implicazioni regolamentari.
La SEC ha autorizzato la quotazione di opzioni binarie collegate a indicatori chiave di performance di 23 società statunitensi quotate. Tra le metriche figurano dati operativi di Coinbase Global, Robinhood Markets e MARA Holdings, in una decisione passata in secondo piano rispetto all’attenzione sul prezzo del Bitcoin.
Le metriche operative coinvolte
I nuovi contratti permettono di scommettere sull’esito di variabili aziendali, senza puntare direttamente sul valore di mercato delle criptovalute. Per Coinbase Global, l’indicatore riguarda il volume degli scambi sulla piattaforma; per Robinhood Markets, il numero di clienti e i ricavi; per MARA Holdings, la produzione di Bitcoin.
Un’opzione binaria presenta una struttura basata su una domanda di tipo sì/no. Il contratto prevede un pagamento prefissato se la condizione viene verificata entro una scadenza stabilita e nessun pagamento in caso contrario. Un esempio è l’ipotesi che il volume di Coinbase superi una determinata soglia entro la data prevista.
Secondo Eleanor Terrett, la soluzione introduce una nuova modalità per negoziare la performance di società legate al settore crypto, oltre alla possibilità di operare direttamente sul prezzo del Bitcoin. Terrett ha inoltre osservato che l’approvazione riguarda questa specifica struttura di opzioni su titoli, mentre contratti diversi potrebbero rientrare nella giurisdizione della CFTC.
Rischi e quadro regolamentare
La decisione collega profitti e perdite a risultati aziendali misurabili, invece che soltanto all’andamento dei prezzi. Secondo la fonte, questi strumenti potrebbero interessare operatori alla ricerca di esposizioni mirate o di coperture legate a indicatori fondamentali delle società coinvolte.
La struttura comporta tuttavia un profilo di rischio rilevante: la natura binaria può determinare la perdita totale del premio versato. Restano quindi centrali la valutazione della liquidità, la trasparenza del contratto e il rischio di controparte. La fonte richiama inoltre la possibilità di rischi di manipolazione degli indicatori sottostanti, che richiederebbero monitoraggi e requisiti di disclosure rigorosi.
Per gli investitori italiani, questi contratti potrebbero non essere immediatamente disponibili nei mercati europei. Il quadro normativo, compreso il regolamento MiCA, è ancora in evoluzione. La sovrapposizione delle competenze tra SEC e CFTC potrebbe inoltre condizionare l’estensione di prodotti analoghi in altre giurisdizioni.
L’espansione di questi strumenti dovrebbe procedere gradualmente, secondo la fonte, mentre gestori patrimoniali e istituzioni dovranno bilanciare l’interesse per derivati più sofisticati con le esigenze di governance e compliance. Banche e gestori potrebbero utilizzarli per ottenere esposizioni sintetiche al settore crypto senza detenere direttamente asset digitali in custodia.
Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.
Fonte originale: Presto i trader avranno opzioni binarie Usa per scommettere se COIN, HOOD e MARA raggiungeranno i loro obiettivi: Crypto Daily