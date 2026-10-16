Latina, il Festival del Circo entra nel vivo: 23 numeri in gara e il pubblico sceglie i vincitori

Sabato 17 e domenica 18 ottobre la sfida tra artisti di 14 nazioni. Tre giurie, voto degli spettatori tramite QR code e premiazioni il 19 ottobre

Latina, 16 ottobre 2026 – Ventitré numeri in gara, artisti provenienti da 14 Paesi e tre giurie chiamate a scegliere i migliori protagonisti della competizione. Il Festival del Circo di Latina entra nel suo momento decisivo: sabato 17 e domenica 18 ottobre la 27ª edizione vedrà gli artisti confrontarsi davanti a esperti internazionali, giornalisti e spettatori. La sfida culminerà lunedì 19 ottobre, alle 20:30, con la serata di gala e la consegna dei premi. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno a Latina, in via Rossetti.

Il fine settimana porterà in pista esibizioni che spaziano dall’acrobatica al trapezio, dalla giocoleria alla magia, fino alle discipline aeree e agli esercizi di equilibrio. Una competizione che riunisce artisti di Brasile, Canada, Cina, Colombia, Francia, Israele, Italia, Messico, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Ucraina, Ungheria e Stati Uniti.

Festival del Circo di Latina, 23 artisti e numeri sotto gli occhi della giuria internazionale

A valutare le 23 attrazioni in competizione sarà una Giuria Tecnica Internazionale composta da 23 esperti, tra direttori di circhi, produttori e consulenti artistici provenienti dalle principali realtà dello spettacolo circense mondiale.

Tra i nomi figurano Katya Arata Quiroga, direttrice del Circus Vargas, Odette Bouglione, direttrice generale del Cirque d’Hiver Bouglione, e Jean-Jacques Clerico, presidente del Moulin Rouge. Presenti anche Alain Frère, cofondatore del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo, e Urs Pilz, vicepresidente e direttore artistico della stessa manifestazione.

Le esibizioni comprenderanno mano a mano, palo aereo, cinghie, verticali, trampolino, bascule, filo alto, trapezio, giochi icariani e numeri con animali. Gli artisti saranno valutati per le capacità tecniche e per la qualità delle loro performance.

Ospite speciale di questa edizione sarà Jimmy Folco, clown italiano con una carriera lunga cinquant’anni, presente in tutti gli spettacoli del Festival.

Anche il pubblico potrà votare: ecco come funziona

Non saranno soltanto gli esperti a esprimere le proprie preferenze. Domenica 18 ottobre entrerà in azione anche la Giuria della Critica, formata da giornalisti, fotografi e professionisti della comunicazione nazionale, locale e specializzata.

La valutazione si concentrerà soprattutto sull’originalità, l’innovazione e l’impatto delle esibizioni, andando oltre la difficoltà tecnica dei singoli esercizi. Tra i componenti figurano Francesco Puglisi de Il Tempo, Francesco Marigliani di LatinaCorriere.it, Lucrezia Alessia Ricciardi di Latina Oggi e rappresentanti delle principali testate e piattaforme dedicate al mondo circense.

Un ruolo sarà riservato anche agli spettatori. Durante tutti gli spettacoli sarà infatti attiva la Giuria Popolare: il pubblico potrà votare il proprio artista preferito direttamente dallo smartphone, utilizzando un codice QR messo a disposizione nel corso delle rappresentazioni.

Tre punti di vista differenti, dunque, contribuiranno a definire i riconoscimenti della manifestazione: la competenza tecnica, il giudizio della critica e il gradimento del pubblico.

Gran finale lunedì 19 ottobre: orario e luogo della premiazione

Il programma raggiungerà il suo culmine lunedì 19 ottobre alle 20:30, con la serata di gala durante la quale verranno annunciati e premiati i vincitori della 27ª edizione.