Mattarella al vertice di Arraiolos: l’Ue acceleri le decisioni e rafforzi la difesa comune

Sergio Mattarella ha chiesto all’Unione europea di rendere più rapide e semplici le proprie decisioni. Il presidente è intervenuto al vertice dei 12 Capi di Stato del formato Arraiolos, svoltosi a Brdo, in Slovenia.

Secondo Mattarella, la velocità decisionale è ormai una questione strategica, non soltanto amministrativa. «Senza velocità di decisioni questi problemi, nella vita internazionale, verrebbero decisi da altri soggetti e in Europa ne subiremmo passivamente gli effetti», ha dichiarato.

Decisioni più rapide e difesa comune

Il capo dello Stato ha sottolineato la necessità di avanzare verso una difesa comune effettiva, con particolare attenzione all’interoperabilità dei mezzi militari nazionali. Sistemi integrati e standard condivisi, ha osservato, sono necessari per rafforzare la capacità autonoma dell’Europa e consolidarne il ruolo nella Nato, anche rispetto alla Russia.

Questo percorso, secondo quanto riportato, richiede investimenti coordinati nella ricerca e sviluppo, nella produzione di sistemi complessi e nella logistica comune. Le scelte avrebbero quindi ricadute sul settore europeo della difesa e sulla filiera industriale italiana.

Unità europea e sostegno dei cittadini

Mattarella ha affermato che nessuno Stato può progettare un futuro separato dagli altri Paesi dell’Unione. Una prospettiva di questo tipo, ha detto, sarebbe «non solo un’illusione ma un atto contro i propri interessi».

Il presidente ha richiamato inoltre i dati più recenti dell’Eurobarometro, secondo i quali circa il 90% degli italiani chiede una maggiore unità tra gli Stati membri. A suo avviso, questo orientamento dell’opinione pubblica dovrebbe sostenere le riforme necessarie a una cooperazione più efficace.

Il Quadro finanziario pluriennale

Nel suo intervento, Mattarella ha definito decisivo il negoziato sul Quadro finanziario pluriennale dell’Unione. Le scelte sul bilancio, ha spiegato, stabiliranno non solo la distribuzione delle risorse, ma anche il livello di ambizione con cui l’Europa affronterà le trasformazioni in corso.

Il presidente ha auspicato un bilancio adeguato alle responsabilità crescenti dell’Unione, accompagnate da strumenti e risorse commisurate. Decisioni più rapide, maggiore integrazione nella difesa e una capacità finanziaria adeguata sono le direttrici indicate per rafforzare l’azione europea.