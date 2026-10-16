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Mondiali di Ciclismo su Pista, Milan conquista l’oro nell’inseguimento individuale. Ganna fa bronzo

16 ottobre 2026 | 17:05
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di Redazione

Redazione

Mondiali di Ciclismo su Pista, Milan conquista l’oro nell’inseguimento individuale. Ganna fa bronzo

Due super medaglie azzurre dalla competizione in svolgimento a Shanghai

Shanghai, 16 ottobre 2026 – E’ una giornata storica per l’Italia ai Mondiali di Ciclismo su Pista, a seguito delle splendide medaglie vinte negli scorsi giorni, arrivano altri due allori e di grande valore. Jonathan Milan ha conquistato l’oro del titolo iridato nell’inseguimento individuale, dopo aver staccato il record del mondo durante le qualifiche. In finale ha comandato la gara lasciando tutti gli avversari alle spalle. Il tempo del successo è stato quello di 3’59”153, migliorato dallo stesso azzurro. E’ il secondo oro mondiale della carriera per l’atleta tricolore. Il primo arrivò nel 2024.

L’argento è andato al danese Frederik Madsen.

La seconda medaglia è arrivata da Filippo Ganna, e sempre nell’inseguimento individuale (specialità in cui ha già vinto sei titoli mondiali), che dopo essere partito in sordina, ha realizzato una grande rimonta staccando la terza posizione sul traguardo. E il podio è arrivato a metà gara, quando l’Azzurro ha sorpassato in modo decisivo gli avversari. Il tempo del bronzo è stato quello di 4’02”275.

Foto Italia Team/Facebook (da Italia Team/Facebook)

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