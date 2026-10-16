Olmetto-Monteroni, svolta per la lottizzazione: partono le notifiche ai proprietari dei terreni

Ladispoli, 16 ottobre 2026 – Prende il via una nuova fase per il Piano di Lottizzazione Olmetto-Monteroni , atteso da anni e rimasto al centro di un lungo percorso amministrativo. Sono iniziate le notifiche ai proprietari dei terreni compresi nel comparto urbanistico, finalizzate alla raccolta delle adesioni per la costituzione del Consorzio obbligatorio . Un passaggio che potrebbe consentire di procedere con la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal piano.

L’annuncio arriva dal sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando , che ha comunicato l’avvio della procedura dopo le difficoltà burocratiche e i contenziosi legali affrontati negli anni.

L’obiettivo è raccogliere adesioni rappresentative di almeno il 75% del valore catastale del comparto . Il raggiungimento di questa soglia consentirebbe ai proprietari di gestire direttamente, attraverso il Consorzio, la realizzazione delle opere di urbanizzazione , programmando gli interventi e puntando a contenere i costi.

“Esprimo grande soddisfazione per questo risultato”, ha dichiarato il sindaco Alessandro Grando . “Dopo anni di lavoro, difficoltà burocratiche e contenziosi legali, siamo finalmente arrivati a un momento decisivo, superando ostacoli che per troppo tempo hanno impedito di andare avanti”.

Il primo cittadino ha ringraziato l’ Ufficio Urbanistica e, in particolare, la dirigente Vanessa Signore , per il lavoro svolto nella gestione del procedimento.

Grando ha inoltre richiamato le possibili ricadute economiche dell’attuazione del piano, che, secondo l’amministrazione, potrebbe favorire nuovi investimenti sul territorio, coinvolgendo imprese edili, professionisti, artigiani e attività dell’indotto .

“La costituzione del Consorzio rappresenta inoltre un potenziale volano di sviluppo per l’economia di Ladispoli. L’attuazione del Piano potrà infatti generare investimenti significativi, con ricadute positive per imprese edili, professionisti, artigiani e tutte le attività legate all’indotto”, ha sottolineato il sindaco.

“Come Amministrazione abbiamo mantenuto fede all’impegno che avevamo preso con i lottisti. Spero che questa opportunità venga colta e che si raggiunga la soglia di adesioni necessaria. Noi abbiamo fatto la nostra parte. Adesso la decisione spetta ai proprietari dei terreni”, ha concluso Grando.