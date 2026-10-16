Ostia, auto trasformate in depositi di droga: sequestrati hashish e cocaina, arrestato 39enne

Gli investigatori hanno scoperto due vetture intestate a terze persone, utilizzate per nascondere gli stupefacenti. In una erano stati ricavati vani segreti con apertura elettronica

Ostia, 16 ottobre 2026 – Due automobili parcheggiate sul litorale, intestate ad altre persone e utilizzate come depositi di hashish e cocaina. È il sistema scoperto dagli investigatori della Squadra Mobile di Roma e del X Distretto Lido, che hanno arrestato un 39enne dopo aver sequestrato complessivamente circa 28 chili di stupefacenti. La droga era nascosta all’interno delle vetture, anche in vani segreti dotati di un meccanismo di apertura elettronica.

L’operazione è scattata al termine di un’attività di osservazione e pedinamento, durante la quale gli agenti hanno seguito gli spostamenti dell’uomo, ricostruendo le modalità con cui avrebbe custodito e recuperato le sostanze stupefacenti.

Ostia, 27 chili di droga nascosti nella prima automobile

Il momento decisivo è arrivato quando il 39enne, uscito dalla propria abitazione a bordo di un veicolo, ha raggiunto un’altra automobile parcheggiata in via delle Baleari. Dopo aver estratto un mazzo di chiavi, ha aperto lo sportello del conducente e ha iniziato a cercare qualcosa all’interno dell’abitacolo.

A quel punto sono intervenuti i poliziotti, che hanno proceduto alla perquisizione della vettura. All’interno sono stati trovati 200 panetti di hashish, confezionati singolarmente per un peso complessivo di 20 chili, e sei blocchi di cocaina per altri 7 chili.

Gli stupefacenti erano distribuiti in diversi nascondigli, ricavati tra il bagagliaio e il pianale dell’automobile. Alcuni compartimenti erano stati realizzati sotto i sedili e risultavano accessibili attraverso un sistema di apertura elettronica, predisposto per occultare la droga.

La seconda auto a 800 metri di distanza

Durante il controllo, gli investigatori hanno trovato nella disponibilità dell’uomo un altro mazzo di chiavi. Gli accertamenti li hanno condotti a una seconda automobile parcheggiata a circa 800 metri di distanza dalla prima.

Nel bagagliaio, all’interno di alcune buste custodite in uno zaino, erano nascosti ulteriori 600 grammi di cocaina.

Il bilancio complessivo del sequestro è quindi di 27,6 chili di stupefacenti, tra hashish e cocaina. Secondo la ricostruzione investigativa, le due vetture, entrambe intestate a terze persone, sarebbero state utilizzate come depositi mobili per custodire la droga senza conservarla all’interno di un’abitazione o di un magazzino.

Arrestato un 39enne, disposta la custodia cautelare in carcere

Al termine dell’operazione, il 39enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’autorità giudiziaria ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.