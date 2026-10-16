Pallanuoto, la SIS Roma torna a Ostia: sfida al Rapallo per la terza vittoria consecutiva

Ostia, 16 ottobre 2026 – Due vittorie nelle prime due giornate e un nuovo appuntamento davanti al pubblico di casa. La SIS Roma torna in vasca sabato 17 ottobre, alle ore 16 , per affrontare il Rapallo Pallanuoto al Polo Natatorio di Ostia , nella terza giornata del Campionato di Serie A1 femminile 2026-2027 . L’obiettivo delle giallorosse è proseguire la striscia positiva e confermare i progressi mostrati in questo avvio di stagione.

La squadra allenata da Marco Capanna arriva all’incontro dopo due successi netti: il 25-8 in trasferta contro l’AGN Energia Bogliasco 1951 e il 29-6 casalingo contro la Vela Nuoto Ancona . Risultati che hanno permesso alla formazione romana di iniziare il campionato con il massimo dei punti disponibili.

“Arriviamo alla terza giornata di campionato con alle spalle un po’ di lavoro fatto bene. Incontriamo una squadra ambiziosa e attrezzata, perciò sarà un buon test per misurare la nostra capacità di mettere pressione in questo tipo di partite e come ci comportiamo nei momenti di difficoltà. Sono molto fiducioso che metteremo dentro voglia di fare forte e prenderci un risultato positivo”, ha dichiarato Marco Capanna alla vigilia dell’incontro.