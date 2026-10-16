LA SQUADRA
Pallanuoto, la SIS Roma torna a Ostia: sfida al Rapallo per la terza vittoria consecutiva
Sabato 17 ottobre alle 16 le giallorosse affrontano la terza giornata di Serie A1 femminile dopo due larghe vittorie. Capanna: “Sarà un buon test”
Ostia, 16 ottobre 2026 – Due vittorie nelle prime due giornate e un nuovo appuntamento davanti al pubblico di casa. La SIS Roma torna in vasca sabato 17 ottobre, alle ore 16, per affrontare il Rapallo Pallanuoto al Polo Natatorio di Ostia, nella terza giornata del Campionato di Serie A1 femminile 2026-2027. L’obiettivo delle giallorosse è proseguire la striscia positiva e confermare i progressi mostrati in questo avvio di stagione.
La squadra allenata da Marco Capanna arriva all’incontro dopo due successi netti: il 25-8 in trasferta contro l’AGN Energia Bogliasco 1951 e il 29-6 casalingo contro la Vela Nuoto Ancona. Risultati che hanno permesso alla formazione romana di iniziare il campionato con il massimo dei punti disponibili.
SIS Roma-Rapallo, una sfida importante per le giallorosse
L’impegno contro il Rapallo Pallanuoto rappresenta un banco di prova per la SIS Roma, chiamata a confrontarsi con una formazione considerata ambiziosa e attrezzata.
Al di là dei risultati ottenuti nelle prime due partite, lo staff tecnico punta a migliorare ulteriormente la qualità del gioco, consolidare i meccanismi di squadra e mantenere alta la concentrazione anche nei momenti più complicati.
“Arriviamo alla terza giornata di campionato con alle spalle un po’ di lavoro fatto bene. Incontriamo una squadra ambiziosa e attrezzata, perciò sarà un buon test per misurare la nostra capacità di mettere pressione in questo tipo di partite e come ci comportiamo nei momenti di difficoltà. Sono molto fiducioso che metteremo dentro voglia di fare forte e prenderci un risultato positivo”, ha dichiarato Marco Capanna alla vigilia dell’incontro.
SIS Roma-Rapallo, orario e ingresso gratuito
La partita si disputerà sabato 17 ottobre 2026, alle ore 16, al Polo Natatorio di Ostia, in via delle Quinqueremi 100, a Roma.
L’ingresso sarà gratuito, con la possibilità per tifosi e appassionati di pallanuoto di assistere alla sfida dagli spalti.
Per la SIS Roma sarà l’occasione di cercare il terzo successo consecutivo e proseguire il proprio percorso nel massimo campionato femminile.