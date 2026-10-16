Roma, torna “Sport lungo il Tevere”: due giorni di attività gratuite tra Ponte Garibaldi e Ponte Sisto

Sabato 17 e domenica 18 ottobre, dalle 10 alle 18, le banchine del Tevere ospiteranno un villaggio multisport gratuito e aperto a tutte le età

Roma, 16 ottobre 2026 – Trasformare le sponde del Tevere in un palcoscenico dinamico per la promozione dell’attività fisica, dell’aggregazione sociale e della sostenibilità ambientale. È questo l’obiettivo di “Sport lungo il Tevere”, l’iniziativa promossa dall’ASD Sodalis che si terrà a Roma nei giorni di sabato 17 e domenica 18 ottobre, dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

Sport lungo il Tevere, dove si svolge il villaggio multisport gratuito

Il villaggio multisport verrà allestito lungo la banchina del fiume (riva destra), a partire dalla scalinata subito dopo Ponte Garibaldi fino a Ponte Sisto. L’evento, completamente gratuito e accessibile a cittadini di tutte le età, offrirà a bambini, giovani, adulti e famiglie l’opportunità di scoprire e praticare in modo libero e guidato un’ampia varietà di attività sportive amatoriali e di strada.

Dal badminton al parkour: tutte le attività sportive in programma

All’interno del villaggio sarà possibile cimentarsi e provare da vicino numerose discipline sportive, tra sport tradizionali, attività all’aria aperta e specialità dinamiche come i giochi di strada, il badminton, la scherma, le bocce, la dama, la pesca sportiva, il golf, il SUP (Stand Up Paddle), il tennistavolo, l’aeromodellismo, il parkour, le arti marziali e attività a cura dell’ACI.

Sport e inclusione sulle sponde del Tevere: il patrocinio del CONI Lazio

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del CONI Lazio ed è realizzata con il contributo della Regione Lazio (promosso dall’Assessorato Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei Rifiuti, Demanio e Patrimonio). All’organizzazione partecipano attivamente Federazioni Sportive, Associazioni Sportive del territorio e il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), garantendo un’offerta inclusiva e strutturata per abbattere ogni barriera.

Gli organizzatori: «Una festa dello sport, della socializzazione e del benessere urbano»