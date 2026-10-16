Sabaudia, rimosso il capodoglio spiaggiato: trasferito via mare al Circeo

Sabaudia, 16 ottobre 2026 – Si sono concluse mercoledì 14 ottobre le operazioni di rimozione del capodoglio lungo circa 10 metri ritrovato nei giorni scorsi sul litorale di Sabaudia. La carcassa del cetaceo è stata recuperata e trasferita via mare fino al porto di San Felice Circeo, dove è stata caricata su un mezzo autorizzato per il successivo smaltimento. Un intervento durato oltre sei ore, che ha richiesto l’impiego di personale specializzato e il coordinamento della Guardia Costiera per garantire la sicurezza della navigazione.

Il capodoglio era stato segnalato alla Guardia Costiera lunedì 5 ottobre. Il giorno successivo, il servizio veterinario della Asl di Latina aveva effettuato un sopralluogo, accertando che la carcassa si trovava già in avanzato stato di putrefazione. Le condizioni dell’animale avevano reso necessario disporne il trasferimento urgente a una ditta autorizzata per lo smaltimento.

Capodoglio spiaggiato a Sabaudia, come si è svolto il recupero

Le operazioni sono iniziate alle 7:30 di mercoledì 14 ottobre e si sono concluse intorno alle 14. L’intervento è stato affidato dal Comune di Sabaudia a un’impresa specializzata, affiancata da operatori tecnici subacquei.

La carcassa è stata prima imbracata e riportata in galleggiamento, quindi agganciata e trainata lungo la costa fino al porto di San Felice Circeo. Una volta raggiunto lo scalo, il cetaceo è stato sollevato dall’acqua e caricato su un mezzo destinato al trasporto verso la struttura autorizzata allo smaltimento.

Guardia Costiera, navigazione interdetta durante il trasferimento

Per consentire il recupero in condizioni di sicurezza, l’Ufficio circondariale marittimo di Terracina ha emanato un’ordinanza che vietava navigazione, sosta, balneazione, pesca e immersioni entro 100 metri dalla carcassa e dal convoglio impegnato nel trasferimento.

Il provvedimento ha inoltre disciplinato l’accesso alla banchina del porto di San Felice Circeo utilizzata per le operazioni di sollevamento.

La Guardia Costiera ha seguito il convoglio lungo l’intero percorso con la motovedetta CP 736 e il gommone GC 359 dell’Ufficio locale marittimo di San Felice Circeo. A terra è intervenuto anche il personale della Delegazione di spiaggia di Sabaudia.