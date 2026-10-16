San Raffaele, la Regione annuncia ricorsi per revocazione e in Cassazione

La Regione annuncia due ricorsi, per revocazione e in Cassazione, contro la sentenza del Consiglio di Stato relativa al contenzioso con San Raffaele Spa. Lo ha dichiarato l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini durante i lavori della commissione Bilancio del Consiglio regionale.

Il contenzioso e l’importo dovuto

La commissione Bilancio, presieduta da Marco Bertucci, sta esaminando una proposta di legge sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio. La parte principale riguarda il pagamento al gruppo privato, indicato nella proposta in oltre 82 milioni di euro.

L’Avvocatura regionale ha ricostruito il percorso giudiziario. Dopo il rigetto del ricorso da parte del Tar, una sentenza del Consiglio di Stato del 2023 ha ribaltato il giudizio di primo grado e invitato le parti a trovare un accordo sulla base della perizia presentata dalla società.

Secondo quanto riferito dal coordinatore dell’Avvocatura, Andrea Magnanelli, la Regione aveva proposto un pagamento di circa 3 milioni di euro. La San Raffaele ha rifiutato l’offerta e il Consiglio di Stato ha quindi incaricato un consulente tecnico d’ufficio.

La perizia ha respinto i rilievi dell’amministrazione. Accolta nel 2025 dal Consiglio di Stato con una sentenza esecutiva, ha quantificato il dovuto in circa 60 milioni di euro, più 17 milioni di rivalutazione. Magnanelli ha contestato però il totale di 82 milioni, sostenendo che l’importo non supererebbe i 77 milioni, in base al momento dal quale calcolare gli interessi.

Ricorsi e audizione del direttore regionale

L’Avvocatura ha definito i ricorsi una strada rischiosa, perché potrebbe aumentare gli interessi, e ha segnalato che difficilmente potrebbero essere accolti. Le due iniziative sono ancora possibili entro il 23 ottobre. Nonostante ciò, Righini ha annunciato che l’amministrazione darà immediatamente mandato per presentarli e provvederà comunque al pagamento dell’importo dovuto, per evitare ulteriori interessi.

La seduta è stata aggiornata a lunedì 19 ottobre alle ore 10 per consentire l’audizione di Andrea Urbani, direttore regionale Salute e integrazione sociosanitaria. Le opposizioni hanno chiesto chiarimenti sulla gestione del contenzioso, sui criteri di quantificazione e sulle ulteriori iniziative giudiziarie possibili.

Righini ha ribadito l’obiettivo di approvare la proposta entro il 30 ottobre, anche correggendo l’importo con un emendamento se necessario. L’assessore ha inoltre dichiarato: «Il nostro obiettivo è andare in Aula mercoledì». Le opposizioni hanno espresso dubbi sulla sussistenza delle condizioni per portare il provvedimento in Consiglio regionale.