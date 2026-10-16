Sequestro da 9 milioni per truffa: la Guardia di Finanza colpisce gli eredi di un ex broker

Roma, 16 ottobre 2026 – La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro preventivo nei confronti degli eredi e di un familiare convivente di un ex broker finanziario , deceduto nel 2022, accusato di aver realizzato una truffa milionaria attraverso lo schema Ponzi ai danni di procuratori sportivi, calciatori e professionisti. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Roma – Sezione specializzata Misure di Prevenzione , riguarda beni per un valore superiore a 9 milioni di euro , tra immobili, quote societarie, preziosi e disponibilità finanziarie, sia in Italia che all’estero.

Le indagini, condotte dal G.I.C.O. (Gruppo Investigativo Criminalità Organizzata) del Nucleo di Polizia Economica-Finanziaria di Roma, hanno ricostruito un sistema fraudolento attivo almeno dal 1999 al 2022. L’ex broker avrebbe gestito una truffa finanziaria attraverso società di diritto inglese, attirando investitori con promesse di alti rendimenti, per poi dissipare i capitali. Le incoerenze patrimoniali e i beni illecitamente accumulati sono stati analizzati anche grazie all’utilizzo dell’applicativo “Molecola”, che ha permesso di aggregare dati finanziari e ricostruire i flussi illeciti.