il fatto|
Sequestro da 9 milioni per truffa: la Guardia di Finanza colpisce gli eredi di un ex broker
L’uomo era accusato di aver realizzato una truffa milionaria attraverso lo schema Ponzi ai danni di procuratori sportivi, calciatori e professionisti.
Roma, 16 ottobre 2026 – La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro preventivo nei confronti degli eredi e di un familiare convivente di un ex broker finanziario, deceduto nel 2022, accusato di aver realizzato una truffa milionaria attraverso lo schema Ponzi ai danni di procuratori sportivi, calciatori e professionisti. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Roma – Sezione specializzata Misure di Prevenzione, riguarda beni per un valore superiore a 9 milioni di euro, tra immobili, quote societarie, preziosi e disponibilità finanziarie, sia in Italia che all’estero.
Un patrimonio accumulato con la frode
Le indagini, condotte dal G.I.C.O. (Gruppo Investigativo Criminalità Organizzata) del Nucleo di Polizia Economica-Finanziaria di Roma, hanno ricostruito un sistema fraudolento attivo almeno dal 1999 al 2022. L’ex broker avrebbe gestito una truffa finanziaria attraverso società di diritto inglese, attirando investitori con promesse di alti rendimenti, per poi dissipare i capitali. Le incoerenze patrimoniali e i beni illecitamente accumulati sono stati analizzati anche grazie all’utilizzo dell’applicativo “Molecola”, che ha permesso di aggregare dati finanziari e ricostruire i flussi illeciti.
Il compendio sequestrato include:
- Due immobili (a Miami e Londra);
- Quote societarie e patrimonio aziendale di otto società italiane e estere;
- Opere d’arte di artisti come Andy Warhol, Mario Schifano e Giacomo Balla;
- Orologi di lusso e gioielli, il cui valore sarà stabilito tramite perizia.
Un’azione strategica contro la criminalità economica
Il provvedimento, adottato ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), rappresenta un passo fondamentale nella lotta alle infiltrazioni criminali nell’economia legale. La collaborazione tra Autorità Giudiziaria e Guardia di Finanza ha permesso di colpire un patrimonio costruito su profitti illeciti, dimostrando l’efficacia delle competenze specialistiche dei finanzieri nella ricostruzione dei flussi finanziari sospetti.
Questa operazione si inserisce tra le priorità strategiche del Corpo, che mira a presidiare la legalità economica, tutelando concorrenza, mercato e imprese sane. Il sequestro preventivo è stato disposto in attesa del contraddittorio nel procedimento di prevenzione, che verificherà la confisca definitiva dei beni.