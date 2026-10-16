Termosifoni a Roma e nel Lazio, ecco quando si accendono: date, orari e costi

Roma, 16 ottobre 2026 – Si avvicina l’accensione dei termosifoni per la stagione 2026-2027, ma le date cambiano a seconda del Comune di residenza. A Roma il riscaldamento potrà essere acceso dal 1° novembre 2026, mentre nelle località più fredde d’Italia la stagione è già partita. A preoccupare le famiglie è soprattutto il costo delle bollette: secondo una stima di Facile.it, la spesa media per riscaldare casa potrebbe raggiungere 1.016 euro, con un aumento del 26% rispetto allo scorso anno, a parità di consumi.

Il calendario è regolato dal Dpr 74/2013, che suddivide i Comuni italiani in sei zone climatiche, dalla A alla F. Le regole non seguono quindi i confini regionali, ma le caratteristiche climatiche dei singoli territori. Anche all’interno della stessa regione possono esserci date e limiti orari differenti.

Termosifoni a Roma e nel Lazio: quando si possono accendere

Roma e la maggior parte dei Comuni del Lazio rientrano nella zona climatica D, dove il periodo ordinario di accensione degli impianti va dal 1° novembre al 15 aprile, con un massimo di 12 ore giornaliere.

Nella zona E, che comprende città come Milano e Torino e numerose località montane, l’accensione è consentita dal 15 ottobre 2026 al 15 aprile 2027, per un massimo di 14 ore al giorno, anche frazionate, nella fascia dalle 5 alle 23. Per alcuni Comuni dell’Emilia-Romagna è previsto invece un posticipo al 1° novembre.

La zona C, nella quale rientrano tra le altre Napoli, Bari, Lecce, Cagliari e Catanzaro, prevede l’accensione dal 15 novembre al 31 marzo, per un massimo di 10 ore quotidiane.

Nelle aree più miti delle zone A e B si comincia il 1° dicembre: nella zona B il limite è di 8 ore al giorno fino al 31 marzo, mentre nella zona A, che comprende località come Lampedusa e Porto Empedocle, sono consentite 6 ore fino al 15 marzo.

Nessun limite ordinario di periodo e orario, invece, per la zona F, che comprende le località italiane con le condizioni climatiche più rigide.

Bollette del riscaldamento, aumenti stimati del 26%

Secondo le elaborazioni di Facile.it, il costo medio per il riscaldamento domestico potrebbe arrivare a 1.016 euro, considerando le attuali offerte del mercato libero a prezzo bloccato. La stima indica un incremento del 26% rispetto alla precedente stagione invernale, mantenendo invariati i consumi.

Per contenere la spesa, gli esperti suggeriscono innanzitutto di confrontare le tariffe disponibili. Secondo le simulazioni del portale, il passaggio da un’offerta particolarmente svantaggiosa a una più conveniente potrebbe consentire un risparmio fino al 27%.

Anche le abitudini domestiche incidono sui costi. Abbassare la temperatura di un grado può tradursi in un risparmio stimato fino a 95 euro, mentre ridurre di un’ora al giorno il funzionamento dei termosifoni potrebbe alleggerire la spesa annuale di circa 32 euro.

Come risparmiare sul riscaldamento di casa

Tra gli accorgimenti consigliati figurano l’utilizzo delle valvole termostatiche, una corretta programmazione degli orari e il controllo periodico della caldaia.

Attenzione anche alla dispersione del calore: è preferibile evitare di lasciare le finestre aperte troppo a lungo quando il riscaldamento è acceso, abbassare tapparelle e persiane nelle ore serali e non coprire i radiatori con mobili, tende pesanti o indumenti. Quest’ultima abitudine, secondo Facile.it, può far aumentare la bolletta anche del 5%.

Un ulteriore elemento da considerare è l’utilizzo delle stufette elettriche, il cui costo può arrivare fino a 2 euro al giorno, a seconda della potenza e delle ore di funzionamento.

Infine, l’installazione di un termostato intelligente o di una centralina automatica può aiutare a regolare la temperatura in base alle esigenze della famiglia, evitando consumi non necessari.