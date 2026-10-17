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Autostrada A1, chiusure notturne il 19 e 20 ottobre verso Roma e Firenze: orari, tratti interessati e percorsi alternativi
Lavori di ispezione e manutenzione dei cavalcavia. Stop alla circolazione dalle 22 alle 5 e modifiche anche per le aree di servizio
Roma, 17 ottobre 2026 – Autostrada A1 Milano-Napoli, in arrivo due notti di chiusure che interesseranno i collegamenti in direzione Firenze e Roma. Per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia, nelle notti tra lunedì 19 e martedì 20 ottobre e tra martedì 20 e mercoledì 21 ottobre 2026, sarà temporaneamente interdetta la circolazione nel tratto compreso tra Valdichiana e Monte San Savino, in provincia di Arezzo. Le chiusure avverranno in direzioni opposte e comporteranno anche la temporanea indisponibilità delle aree di servizio Lucignano est e Lucignano ovest.
Per chi deve percorrere l’autostrada durante le ore notturne sono stati indicati itinerari alternativi differenti per i viaggi brevi e per quelli a lunga percorrenza. Ecco tutte le informazioni per organizzare gli spostamenti.
A1 chiusa verso Firenze nella notte tra il 19 e il 20 ottobre
Il primo provvedimento scatterà lunedì 19 ottobre alle 22 e resterà in vigore fino alle 5 di martedì 20 ottobre. In questa fascia oraria sarà chiuso il tratto Valdichiana-Monte San Savino in direzione Firenze. L’uscita obbligatoria sarà alla stazione di Valdichiana. Nella stessa notte, dalle 21, sarà chiusa anche l’area di servizio Lucignano est, situata nel tratto interessato dai lavori.
Per gli automobilisti diretti verso Firenze o Bologna sono consigliate due alternative:
- Brevi percorrenze: uscire obbligatoriamente a Valdichiana, percorrere la SP327 in direzione Foiano e rientrare in A1 alla stazione di Arezzo.
- Lunghe percorrenze: dopo l’uscita a Valdichiana, imboccare la SS715 Raccordo Siena-Bettolle in direzione Siena e rientrare in autostrada alla stazione di Firenze Impruneta.
A1 chiusa verso Roma nella notte tra il 20 e il 21 ottobre
La notte successiva, tra martedì 20 e mercoledì 21 ottobre, i lavori interesseranno la carreggiata opposta. Dalle 22 di martedì alle 5 di mercoledì sarà infatti chiuso il tratto Monte San Savino-Valdichiana in direzione Roma.
Anche in questo caso sarà prevista una modifica per gli automobilisti in transito: l’area di servizio Lucignano ovest chiuderà anticipatamente alle 21.
Per chi viaggia verso la Capitale sono indicati i seguenti percorsi:
- Brevi percorrenze: uscire anticipatamente alla stazione di Arezzo, proseguire lungo la SP327 in direzione Badia al Pino e rientrare in A1 a Valdichiana.
- Lunghe percorrenze: uscire alla stazione di Firenze Impruneta, percorrere la SS715 Raccordo Siena-Bettolle e rientrare in autostrada a Valdichiana.