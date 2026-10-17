Autostrada A1, chiusure notturne il 19 e 20 ottobre verso Roma e Firenze: orari, tratti interessati e percorsi alternativi

Roma, 17 ottobre 2026 – Autostrada A1 Milano-Napoli, in arrivo due notti di chiusure che interesseranno i collegamenti in direzione Firenze e Roma. Per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia, nelle notti tra lunedì 19 e martedì 20 ottobre e tra martedì 20 e mercoledì 21 ottobre 2026, sarà temporaneamente interdetta la circolazione nel tratto compreso tra Valdichiana e Monte San Savino, in provincia di Arezzo. Le chiusure avverranno in direzioni opposte e comporteranno anche la temporanea indisponibilità delle aree di servizio Lucignano est e Lucignano ovest.