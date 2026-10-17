Bitcoin oltre 82.000 dollari, ma gli ETF registrano deflussi su diverse criptovalute

Bitcoin è tornato sopra gli 82.000 dollari venerdì, dopo essere sceso brevemente sotto quota 80.000 nella seduta precedente. Il rimbalzo ha coinvolto anche diverse criptovalute, ma non è stato accompagnato da una ripresa generalizzata degli afflussi nei fondi ETF.

Il rimbalzo di Bitcoin e degli altri asset digitali

ZEC ha guidato il recupero con un rialzo di circa l’11%, fino a quota 1.230 dollari, nonostante i deflussi dai fondi statunitensi legati al token. Solana ed ether sono saliti di oltre il 3%, rispettivamente a circa 106 e 2.450 dollari.

DOGE e XRP hanno guadagnato tra il 2% e il 3%, mentre BNB, HYPE e TRX hanno registrato aumenti intorno all’1%. Bitcoin ha segnato un rialzo vicino all’1%, secondo i principali indicatori di mercato.

Deflussi dagli ETF e divergenza tra prezzi e flussi

Il recupero delle quotazioni non coincide però con i movimenti dei fondi. Un ETF spot statunitense su ZEC ha registrato un deflusso di circa 15 milioni di dollari, il quinto giorno di prelievi nel mese. I fondi legati a ether hanno perso complessivamente circa 60 milioni di dollari, mentre quelli su SOL hanno registrato uscite per quasi 10 milioni.

I fondi ETF su Bitcoin hanno invece raccolto un afflusso netto vicino a 5 milioni di dollari, dopo l’uscita di circa 261 milioni registrata il mercoledì precedente. Un secondo giorno consecutivo di afflussi sarebbe un primo segnale di un sostegno più concreto al rimbalzo da parte degli investitori istituzionali o retail.

La distanza tra prezzi e flussi può dipendere da liquidità limitata, attività sui mercati derivati, operazioni su exchange non interessati dagli stessi flussi retail e strategie di arbitraggio. Su token con offerta circolante ridotta, anche volumi contenuti possono incidere sulle quotazioni.

Volatilità e gestione del rischio per gli investitori italiani

Per gli investitori italiani, la volatilità impone prudenza. I movimenti rapidi possono incidere sui portafogli non adeguatamente diversificati; inoltre, i deflussi persistenti da alcuni fondi possono ridurre la liquidità a breve termine e amplificare le oscillazioni degli asset sottostanti.

Gli ETF regolamentati facilitano l’accesso e offrono trasparenza, ma i loro flussi non riflettono sempre immediatamente i movimenti spot. Per valutare la tenuta del rimbalzo è quindi utile osservare insieme volumi di scambio e flussi di capitale, considerando anche l’orizzonte temporale e la gestione del rischio.