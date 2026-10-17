Casa e caro vita, manifestazioni della CGTP in tre città del Portogallo

La CGTP mobilita Porto, Coimbra e Lisbona per il diritto all’abitazione, salari più alti, servizi pubblici e contro il costo della vita.

Portogallo, i movimenti per il diritto all’abitazione si uniscono ai sindacati affiliati alla CGTP in una giornata di mobilitazione contro il costo della vita, l’aumento dei prezzi delle case e il peggioramento dei servizi pubblici. Le manifestazioni sono previste a Porto, Coimbra e Lisbona.

Lo slogan della giornata chiede «più salario, pensioni e servizi pubblici migliori» e propone un nuovo corso per il Portogallo, opponendosi all’aumento del costo della vita. Tra le ragioni della protesta figurano anche il caro carburanti e la crescente difficoltà di trovare alloggi nei grandi centri urbani.

Le mobilitazioni in tre città

A Porto, la marcia è partita da Praça da Batalha intorno alle 10:30 ed è diretta verso Praça D. João I. Nella stessa piazza si sono svolti durante la settimana raduni contro la crisi abitativa, segnati anche da una carica della polizia definita «sproporzionata» dagli organizzatori.

Pedro Manuel, uno degli organizzatori dell’Acampada no Porto, ha dichiarato che l’assemblea popolare è apartitica e sostenuta dalla popolazione. Secondo la sua ricostruzione, la protesta nasce dall’«abuso di autorità» e vuole denunciare la crisi.

A Coimbra, il raduno è iniziato davanti al Portugal dos Pequenitos e dovrebbe concludersi in Praça 8 de Maio, davanti al Municipio. A Lisbona, invece, è prevista alle 14:30 una marcia da Cais do Sodré a Rossio, con la partecipazione attesa di migliaia di persone.

Il sindaco di Lisbona ha definito «giusta la causa» delle proteste, sottolineando però che le manifestazioni devono svolgersi nel rispetto della legge.

Casa, salari e servizi pubblici

Un portavoce della CGTP ha affermato che, con l’aumento dei prezzi di casa, carburanti e beni essenziali, anche un semplice paniere di base ha raggiunto costi «esorbitanti». José Manuel Pureza, coordinatore del Bloco de Esquerda, ha ribadito che al centro del confronto deve restare il diritto all’abitazione.

Pureza ha richiamato la situazione di chi paga un affitto sempre più alto o sostiene un mutuo più pesante per il bilancio familiare, sottolineando il carattere pacifico delle manifestazioni.

In un messaggio pubblicato sul portale della Presidenza, il presidente della Repubblica António José Seguro ha sostenuto che nessuno dovrebbe vivere senza accesso ai bisogni essenziali, tra cui abitazione, salute, istruzione e lavoro dignitoso. Ha inoltre definito la povertà una limitazione alla libertà, alla dignità e alle opportunità.

Tiago Oliveira, segretario generale della CGTP, ha parlato di un «brutale aumento» dei prezzi delle abitazioni e del costo della vita. Ha inoltre denunciato il degrado dei servizi pubblici e indicato nelle proteste un’occasione per contestare le politiche del governo.

Le proteste in Francia

Mobilitazioni contro il caro vita e i prezzi dei carburanti sono in corso anche in Francia. Secondo la stampa, le forze di sicurezza sono intervenute con gas lacrimogeni. Le autorità hanno previsto circa 500 azioni di protesta, con la partecipazione di sindacati, movimenti cittadini, gilet gialli e studenti.

Le iniziative francesi arrivano dopo quattro settimane di mobilitazioni studentesche legate, tra gli altri motivi, alla carenza di insegnanti, alle classi sovraffollate e alle strutture obsolete.

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