Circle punta a espandere USDC in circa 40 mercati in via di sviluppo

Circle, emittente della stablecoin USDC, punta a espandersi in circa 40 mercati in via di sviluppo. Lo ha riferito il presidente e amministratore delegato Jeremy Allaire a margine degli incontri del Fondo monetario internazionale e della Banca Mondiale a Bangkok.

Secondo Allaire, il settore sta entrando in una fase diversa da quella degli utilizzatori iniziali della blockchain. «Siamo in un punto di svolta: stiamo passando dalla fase degli utilizzatori iniziali della tecnologia blockchain a una fase di crescita e scala mainstream», ha dichiarato.

L’espansione di USDC nei mercati emergenti

La domanda di stablecoin starebbe crescendo nel Sud-est asiatico, in America Latina, Africa e Medio Oriente. In queste aree, imprese e privati cercano strumenti per accedere a un’economia sempre più digitale e globale.

Le stablecoin vengono considerate un possibile ponte per i pagamenti cross-border, la conservazione del valore in contesti valutari instabili e l’integrazione nei servizi finanziari online. L’espansione di USDC potrebbe quindi sostenere l’utilizzo operativo della valuta digitale in mercati dove le infrastrutture finanziarie tradizionali sono più limitate.

Tra i fattori indicati dagli analisti di Bernstein figura anche la possibilità che il ciclo di crescita di USDC acceleri nei prossimi 12 mesi. Le prospettive citate includono un nuovo slancio dei mercati crypto, una maggiore chiarezza regolamentare negli Stati Uniti e lo sviluppo dei mercati dei capitali tokenizzati.

Volumi di transazione e acquisizione di Tazapay

USDC resta la seconda stablecoin ancorata al dollaro per capitalizzazione, dietro a Tether e alla sua USDt. Nelle operazioni, tuttavia, avrebbe recuperato terreno: secondo le analisi citate, la quota di USDC sul volume di transazioni rettificato è passata da circa il 40% nel 2025 a oltre il 60% nei primi mesi del 2026, superando USDt su questo indicatore.

Questi dati suggeriscono un utilizzo crescente di USDC nelle infrastrutture di pagamento e nei servizi finanziari digitali, oltre il ruolo di asset di riserva o strumento speculativo. Tra gli ulteriori possibili driver viene citato anche l’impiego delle stablecoin per pagamenti effettuati da agenti basati sull’intelligenza artificiale.

Circle ha inoltre concordato l’acquisizione di Tazapay, piattaforma di pagamenti transfrontalieri con sede a Singapore. L’operazione azionaria è valutata intorno a 400 milioni di dollari e dovrebbe essere completata nel 2027. L’obiettivo è integrare le capacità nei pagamenti cross-border con la piattaforma di stablecoin, rafforzando l’offerta commerciale su più mercati.

Rischi regolamentari e implicazioni

L’espansione nelle economie emergenti comporta questioni normative e operative. Tra queste figurano l’adeguamento alle regole antiriciclaggio, i requisiti sulle riserve, la supervisione finanziaria locale e il rapporto con i sistemi bancari tradizionali. Resta inoltre centrale la trasparenza delle riserve che sostengono le stablecoin.

La predominanza di emittenti regolati in una singola giurisdizione, come gli Stati Uniti, può esporre il settore a rischi di concentrazione normativa e geopolitica. Per i policymaker europei e italiani, la crescita del comparto richiede un equilibrio tra innovazione dei pagamenti digitali e tutela della stabilità finanziaria, anche nel rapporto con eventuali valute digitali di banca centrale.

Le aziende italiane attive nell’export e nei servizi digitali potrebbero beneficiare di costi di trasferimento più contenuti e tempi di regolamento più rapidi nei rapporti con i mercati in via di sviluppo. Per gli investitori, le opportunità indicate riguardano infrastrutture di tokenizzazione, pagamenti cross-border e servizi di custodia, ma vanno considerati i rischi legati a liquidità, governance degli emittenti e scenari regolatori.

Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.