Cisgiordania, coloni israeliani aggrediscono diplomatici europei a Taybeh

Diplomatici europei sono stati attaccati da coloni israeliani nel villaggio di Taybeh, in Cisgiordania, durante la raccolta delle olive. Secondo quanto riferito da Times of Israel, che cita la radio dell’Esercito israeliano, nel mirino sono finiti veicoli di rappresentanti di Francia, Belgio e Polonia.

La radio, citando testimoni locali, riferisce che sette coloni dal volto coperto avrebbero circondato il convoglio, chiesto i documenti e distrutto il finestrino di un veicolo del consolato belga.

Un video condiviso da uno dei diplomatici mostra Bernand Baudoux, 78enne sindaco di sinistra di Aulnoue-Aymeries, nel nord della Francia, sdraiato accanto a un’auto. Due diplomatici e un testimone locale hanno confermato all’Agence France-Presse la sua identità. Un diplomatico ha riferito che il sindaco non è in pericolo di vita.

La condanna del Belgio

Il ministro degli Esteri belga Maxime Prevot ha condannato con fermezza l’aggressione, riferendo che un sindaco francese è stato attaccato e un veicolo belga danneggiato, mentre il team diplomatico sta bene.

Prevot ha sostenuto che palestinesi, giornalisti e diplomatici affrontano quotidianamente questa violenza. Ha inoltre chiesto che le autorità israeliane, in quanto potenza occupante, proteggano i palestinesi, garantiscano la sicurezza di diplomatici e giornalisti e portino i responsabili davanti alla giustizia.

Il ministro ha aggiunto che il Belgio continuerà a fare pressione per l’introduzione di sanzioni contro gli autori delle violenze e contro chi li sostiene. Ha collegato l’episodio alla politica israeliana sugli insediamenti, definita illegale dal governo belga.

La posizione dell’esercito e l’indagine

Le Idf hanno condannato quello che hanno definito un grave atto di violenza contro rappresentanti diplomatici, precisando però che la visita del consolato non era stata coordinata con l’esercito. Da un primo controllo, ha aggiunto l’Idf, non risultavano militari presenti al momento dell’attacco.

La polizia israeliana ha comunicato di aver avviato un’indagine dopo aver ricevuto le immagini dell’aggressione, con l’obiettivo di individuare i responsabili. Un civile israeliano che accompagnava i diplomatici aveva contattato la sala operativa della brigata regionale, ricevendo l’indicazione di utilizzare i canali previsti per le denunce dei civili.