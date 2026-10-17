Come sta Papa Leone XIV? Il bollettino, gli esami, il rientro in Vaticano

Roma, 17 ottobre 2026 – Papa Leone XIV sta meglio ed è pronto a lasciare il Policlinico Gemelli. Dopo l’intervento chirurgico al polmone destro, effettuato martedì 13 ottobre, i medici hanno autorizzato le dimissioni del Pontefice, previste per il primo pomeriggio di oggi, sabato 17 ottobre. Il Santo Padre farà ritorno nel Palazzo apostolico in Vaticano, dove proseguirà il recupero postoperatorio. La Sala stampa della Santa Sede ha inoltre confermato che domenica 18 ottobre reciterà regolarmente l’Angelus dalla finestra del suo appartamento.

La decisione è arrivata dopo gli ultimi accertamenti clinici effettuati nella mattinata. Il bollettino medico, firmato dal dottor Luigi Carbone e dal professor Stefano Margaritora, conferma un quadro ritenuto compatibile con il rientro a casa.

Come sta Papa Leone XIV: cosa dice l’ultimo bollettino medico

«In considerazione degli esami del sangue, del controllo radiologico del torace eseguiti questa mattina e valutato il quadro clinico, il Santo Padre è stato giudicato idoneo alla dimissione», si legge nella comunicazione dei medici.

Le condizioni generali del Pontefice avevano già mostrato un progressivo miglioramento nei giorni precedenti. Gli esami di controllo avevano evidenziato una buona ripresa del polmone operato, mentre la fisioterapia respiratoria e il recupero postoperatorio gli avevano consentito di tornare a svolgere autonomamente le normali attività quotidiane.

Secondo le informazioni diffuse dalla Santa Sede, non saranno necessari particolari presidi medici in Vaticano. Non è prevista nemmeno una conferenza stampa dell’équipe sanitaria prima dell’uscita del Pontefice dall’ospedale.

Prima di lasciare il Gemelli, Leone XIV celebrerà una Messa nella sala del decimo piano adibita a cappella durante il ricovero.

L’operazione al polmone destro e la diagnosi

Il ricovero era stato annunciato direttamente dal Papa durante l’Angelus di domenica 11 ottobre, quando aveva comunicato ai fedeli la scoperta di un nodulo polmonare individuato durante alcuni controlli medici.

L’intervento è stato eseguito martedì 13 ottobre al Policlinico Gemelli. L’operazione, effettuata con tecnica videoassistita, ha comportato l’asportazione del lobo inferiore del polmone destro e si è conclusa senza complicazioni.

L’esame istologico effettuato durante l’intervento ha confermato la diagnosi di adenocarcinoma polmonare. Non sono stati ancora comunicati tutti gli elementi necessari per definire lo stadio della malattia e l’eventuale necessità di ulteriori trattamenti.

Nei giorni successivi all’operazione, il Pontefice ha ripreso gradualmente le proprie attività, continuando a seguire gli impegni istituzionali e celebrando la Messa durante la degenza.

Quando torna in Vaticano e cosa succede al viaggio in Sudamerica

Il rientro di Papa Leone XIV in Vaticano è previsto nel primo pomeriggio di sabato 17 ottobre. Il trasferimento dal Gemelli al Palazzo apostolico avverrà con l’assistenza del dispositivo di sicurezza.

Il primo appuntamento pubblico annunciato dopo il ricovero sarà l’Angelus di domenica 18 ottobre, che il Pontefice reciterà dalla finestra del suo appartamento.

Resta inoltre in programma il viaggio apostolico in Sudamerica dal 6 al 17 novembre, che comprende anche il Perù. Il mantenimento degli impegni internazionali dovrà tuttavia tenere conto dell’evoluzione delle condizioni di salute e delle indicazioni mediche.