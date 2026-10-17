Conte: «Le garanzie su Renzi spettano al Pd», poi critica Meloni sulla legge elettorale

Giuseppe Conte chiede garanzie al Pd sulla presenza di Matteo Renzi nel progetto del centrosinistra e critica Meloni, la commissione Covid e il nome “Campo largo”.

Giuseppe Conte chiede al Partito democratico garanzie sulla presenza di Matteo Renzi nel progetto del centrosinistra e critica Giorgia Meloni per le sue parole sulla legge elettorale. Il presidente del Movimento 5 stelle ne ha parlato durante un’intervista a Myrta Confidential, programma condotto da Myrta Merlino su San Marino Rtv.

Le garanzie richieste al Pd su Renzi

Conte ha chiarito che le garanzie non devono arrivare direttamente da Renzi, ma dal Partito democratico, dalla segretaria Elly Schlein e dal Nazareno, indicati come i soggetti che ritengono determinante la presenza dell’ex premier nel progetto.

Secondo Conte, le precedenti vicende politiche di Renzi mostrerebbero la sua capacità di cambiare posizione in base alle opportunità del momento. Il leader M5S ha ricordato anche la sua intesa con la maggioranza durante i primi due anni dell’attuale legislatura, prima del successivo cambio di orientamento.

Per evitare nuove svolte, Conte ha spiegato di aver chiesto garanzie a chi ritiene indispensabile la partecipazione di Renzi. Il confronto, ha aggiunto, sarà affrontato riservatamente.

Le critiche a Meloni e la proposta per la coalizione

Sulla legge elettorale, Conte ha replicato alla dichiarazione di Meloni secondo cui, con il nuovo sistema di voto, nel 2018 non sarebbe arrivato a Palazzo Chigi. A suo giudizio, la presidente del Consiglio vorrebbe evitarlo come competitor e il suo sarebbe un attacco “un po’ scomposto”.

L’ex premier ha inoltre parlato del tema del Covid. Ha affermato che le Procure hanno indagato a lungo senza trovare elementi rilevanti e ha criticato il lavoro della commissione, sostenendo che stia cercando di trovare qualcosa e che dovrebbe invece ricostruire quanto accaduto per trarne lezioni future.

Infine, parlando del centrosinistra e della chat WhatsApp tra i leader della coalizione, Conte l’ha definita una “chat costituzionale”. Da qui la proposta di chiamare l’alleanza “Alleanza per la Costituzione”; il nome “Campo largo”, ha detto, non lo ha mai preso in considerazione.