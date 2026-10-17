Cosa fare nel Lazio questo weekend? Le sagre da non perdere tra Roma, borghi e litorale

Dalla Tuscia alla Ciociaria, passando per i Castelli Romani e la Sabina: decine di appuntamenti gastronomici, feste popolari e mercatini dedicati ai sapori d’autunno

Roma, 17 ottobre 2026 – Castagne sul fuoco, piatti al tartufo, polenta, specialità contadine e prodotti della tradizione. Il fine settimana di sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026 porta nel Lazio decine di sagre e feste gastronomiche, con appuntamenti distribuiti in tutte e cinque le province. Dai borghi della Tuscia ai Castelli Romani, dalla Sabina ai Monti Lepini, il calendario offre numerose occasioni per una gita fuori porta, tra degustazioni, musica, mercatini e rievocazioni storiche.

Tra gli eventi principali figurano la Sagra delle Castagne di Soriano nel Cimino, la Sagra del Tartufo di Canterano, la Festa della Castagna di Vallerano, la Sagra dei Marroni di Rocca Massima e gli appuntamenti dedicati alla polenta. Non mancano proposte sul litorale romano, con la Sagra della Seppia a Ostia e l’International Street Food a Fiumicino.

Sagre a Roma e provincia: castagne, tartufi e specialità di mare

A Manziana prosegue fino a domenica 18 ottobre la Sagra della Castagna Locale, con prodotti tipici e appuntamenti dedicati al frutto simbolo dell’autunno. Stesse date per la Sagra delle Castagne di Rocca di Papa, che anima le vie del centro storico con gastronomia, artigianato, musica e iniziative culturali.

A Montelanico, in piazza Vittorio Emanuele II, il fine settimana conclusivo della Sagra della Castagna propone caldarroste cotte sui fuochi all’aperto, specialità locali e degustazioni nelle cantine del borgo. La manifestazione comprende anche spettacoli e il tradizionale premio di pittura Riccio d’Oro.

Il tartufo nero sarà invece protagonista a Canterano, dove sabato 17 e domenica 18 ottobre torna la 13ª Sagra del Tartufo. In programma bruschette, pasta fatta in casa e altre preparazioni a base di tartufo, accompagnate da musica e intrattenimento. Gli stand gastronomici saranno aperti sabato dalle 12 alle 22 e domenica dalle 12 alle 17.

Tra le altre feste segnalate nel territorio romano figurano Castelli e Castagne a Bracciano, la Festa della Castagna a Pomezia, la Sagra della Castagna a Roccagiovine e San Polo da Gustare a San Polo dei Cavalieri, previste nel fine settimana.

Per chi preferisce i piatti della tradizione, domenica 18 ottobre sono in programma la Sagra della Polenta a Castelnuovo di Porto, con apertura dello stand gastronomico alle 12:30, e la 23ª edizione di Polenta in Piazza a Nazzano. Nella stessa giornata si terranno la Sagra delle Sagne a Vallinfreda, giunta alla 31ª edizione, e la Sagra delle Pappardelle al Cinghiale a Sacrofano.

A Marino, sempre domenica 18 ottobre, appuntamento con la 29ª Sagra della Ciambella al Mosto. La festa inizierà alle 10 in piazza San Barnaba, con stand, iniziative per bambini, musica e degustazioni del dolce tradizionale.

Sul litorale, invece, Ostia ospita fino a domenica la Sagra della Seppia, in piazza Anco Marzio, con gastronomia e spettacoli a ingresso gratuito. A Fiumicino, nel parcheggio di Villa Guglielmi, prosegue l’International Street Food, aperto sabato e domenica dalle 12 alle 24, con specialità italiane e internazionali. Nella Capitale è inoltre segnalato il Magna Roma – Carbonara Festival, in programma fino al 18 ottobre.

Sagre a Viterbo e nella Tuscia: il grande weekend delle castagne

Uno degli appuntamenti più importanti è la 59ª Sagra delle Castagne di Soriano nel Cimino, che si conclude domenica 18 ottobre. Il borgo dei Monti Cimini propone un programma che unisce rievocazioni storiche, giochi popolari, gastronomia e mercatini. Il fine settimana conclusivo prevede anche iniziative legate alle contrade cittadine.

A Canepina proseguono le Giornate della Castagna, in calendario fino al 1° novembre. Tra le attrazioni figurano le caldarroste, le cantine aperte e le ricette della tradizione, come i maccaroni canepinesi.

A Vallerano è in corso la 24ª Festa della Castagna DOP, con degustazioni, mercatini, artigianato, escursioni e visite guidate. L’iniziativa continuerà nei fine settimana fino al 1° novembre.

A Caprarola torna Cioccofest – Festa del Cioccolato e della Castagna, in programma il 17 e 18 ottobre al Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese. Protagonisti il cioccolato, le castagne e le specialità agroalimentari della Tuscia, con iniziative dedicate anche alle famiglie.

A San Martino al Cimino, frazione di Viterbo, è segnalata inoltre la Sagra della Castagna e del Fungo Porcino, mentre sabato 17 ottobre a Gradoli è previsto l’Oktober Local Fest, dedicato allo street food e all’intrattenimento.

Sagre a Rieti e in Sabina: polenta, fagioli e sapori contadini

La provincia di Rieti propone diversi appuntamenti legati alla cucina tradizionale.

A Casperia, sabato 17 e domenica 18 ottobre, si svolge la 29ª Sagra della Polenta, nell’area di parcheggio sotto le mura castellane. Gli stand gastronomici apriranno sabato alle 20 per la cena, con un programma che proseguirà domenica.

A Borbona è in calendario la Sagra del Fagiolo Borbontino, dedicata a uno dei prodotti caratteristici della cucina locale.

A Casaprota torna “Sapori d’Autunno in Sabina”, sabato e domenica, con specialità provenienti da diversi borghi: dall’amatriciana alle pizze fritte, dalle castagne ai piatti preparati con l’olio sabino.

A Torrita di Amatrice, dal 16 al 18 ottobre, si tiene “Castagnando 2026”, con caldarroste, piatti tipici, musica e iniziative dedicate alle tradizioni dell’Appennino. Il programma comprende anche esibizioni legate al mondo rurale e attività per i visitatori.

Sabato 17 ottobre prosegue inoltre a Castelnuovo di Farfa la Festa delle Cantine, tra enogastronomia e spettacoli nel centro storico.

Domenica 18 ottobre, infine, Ornaro Alto, nel comune di Torricella in Sabina, ospiterà la tradizionale Polentata, appuntamento dedicato ai sapori della cucina contadina.

Sagre a Frosinone e in Ciociaria: castagne, olio e ricette della tradizione

A Pofi, sabato 17 e domenica 18 ottobre, il centro storico ospita la Festa delle Tradizioni d’Autunno, con 20 postazioni enogastronomiche dedicate a primi piatti tipici, carni alla brace, castagne, crespelle e dolci. Il percorso gastronomico sarà attivo dalle 12 alle 24, con aperture straordinarie del Museo Preistorico Pietro Fedele.

A Boville Ernica prende il via “Pane, Olio e Fantasia”, manifestazione dedicata all’olio extravergine, ai prodotti della terra e alla cultura contadina. Sabato sono previsti l’inaugurazione e un appuntamento con lo chef Fabio Campoli, mentre domenica spazio a laboratori, visite e degustazioni.

A Patrica si svolge la 57ª Sagra dell’Acquata e della Callarosta, che affianca incontri culturali e appuntamenti gastronomici. Domenica saranno protagoniste le caldarroste, il vino locale e la musica tradizionale.

Sabato 17 ottobre, a Esperia, la festa “Vrocchigl’ e Sauciccia, Caldarroste e Vino” porterà in piazza Campo Consalvo specialità del territorio, bracieri e musica dal vivo.

Tra gli altri eventi del fine settimana figurano “Sapori d’Autunno” a Roccasecca, con degustazioni e spettacoli, e “Colori e Sapori d’Autunno” a Pignataro Interamna, previsto domenica 18 ottobre. Segnalata inoltre la Festa della Caldarrosta ad Alatri, nel calendario degli appuntamenti autunnali.

Sagre a Latina e provincia: marroni, zeppole e feste gastronomiche

Nel territorio pontino uno degli appuntamenti principali è la 20ª Sagra dei Marroni di Rocca Massima, in programma fino a domenica 18 ottobre. Il borgo dei Monti Lepini ospita stand gastronomici, caldarroste, mercatini, musica e iniziative folkloristiche.

Sabato 17 ottobre il mercatino aprirà alle 10, mentre domenica 18 sono previsti raduni di mezzi d’epoca, il corteo con gli sbandieratori di Cori e l’accensione dei bracieri. Gli stand proporranno piatti della cucina locale, con i marroni protagonisti anche dei dolci.

A Spigno Saturnia Superiore è invece in calendario, dal 16 al 18 ottobre, la 39ª Sagra delle Castagne e delle Zeppole Spignesi, rinviata rispetto alle date inizialmente previste. La manifestazione si svolgerà in piazza San Giovanni.