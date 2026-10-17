Da Roma-Genoa all’Half Marathon: strade chiuse e bus deviati il 17 e 18 ottobre

Roma, 17 ottobre 2026 – Un fine settimana di appuntamenti sportivi, manifestazioni e modifiche alla circolazione nella Capitale. Tra sabato 17 e domenica 18 ottobre, gli automobilisti e gli utenti del trasporto pubblico dovranno fare i conti con possibili rallentamenti e deviazioni in diversi quadranti della città. Al centro del programma ci sono la Wizz Air Rome Half Marathon, la mezza maratona di Roma giunta alla terza edizione, due cortei nel centro cittadino e la partita Roma-Genoa allo stadio Olimpico. A questi eventi si aggiungono i cantieri stradali e le limitazioni già previste in altre zone.

Sabato 17 ottobre, due cortei attraversano Roma: strade e autobus interessati

La giornata di sabato 17 ottobre sarà caratterizzata da due manifestazioni con corteo.

La prima si svolgerà dalle 13:30 alle 18, con partenza da piazza della Repubblica e arrivo in piazza del Popolo. I partecipanti attraverseranno via Vittorio Emanuele Orlando, largo di Santa Susanna, via Barberini, piazza Barberini, via Sistina, viale della Trinità dei Monti e viale Gabriele D’Annunzio.

Lungo il percorso sono previste deviazioni e limitazioni per numerose linee del trasporto pubblico, tra cui 16, 40, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 80, 82, 83, 85, 100, 119, 160, 170, 223, 492, 590, 910, H, C3 e Linea Cinema.

Per la manifestazione è previsto anche uno specifico piano di gestione dei bus turistici.

Il secondo corteo partirà invece alle 15 da piazzale Ugo La Malfa, per raggiungere piazzale Ostiense entro le 18, attraversando via del Circo Massimo, viale Aventino, piazza Albania e viale della Piramide Cestia. È prevista la partecipazione di circa mille persone.

In questo caso potranno subire deviazioni o limitazioni le linee 3L, 23, 30, 75, 77, 81, 83, 96, 118, 160, 280, 628, 715, 716, 719, 769, 775, 780 e C3. Dalle 11 scatteranno inoltre i divieti di sosta in piazzale Ugo La Malfa e piazzale Ostiense.

Roma-Genoa all’Olimpico, possibili rallentamenti sabato sera

Alle 20:45 di sabato 17 ottobre è in programma allo stadio Olimpico la partita Roma-Genoa, valida per la settima giornata del campionato di Serie A.

In occasione dell’incontro sarà attivato il consueto piano di viabilità e sosta, con possibili rallentamenti soprattutto nelle fasi di arrivo e deflusso dei tifosi.

L’area del Foro Italico è raggiungibile con numerose linee del trasporto pubblico, tra cui 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911 e 982.

Per chi sceglierà la metropolitana, il sabato le ultime partenze dai capolinea sono previste all’1:30 di notte.

Domenica 18 ottobre, mezza maratona di Roma e processione a Corviale

Domenica 18 ottobre sarà il giorno della Wizz Air Rome Half Marathon 2026, la corsa internazionale giunta alla sua terza edizione. La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti principali del fine settimana e richiede particolare attenzione agli aggiornamenti sulla viabilità e sul trasporto pubblico nelle aree interessate dalla gara.

Per conoscere le informazioni sull’evento è possibile consultare la <Link url=”https://www.comune.roma.it/web/it/notizia/wizz-air-rome-half-marathon-18-ottobre-2026.page” title=”pagina dedicata del Comune di Roma”/>.

Sempre domenica, dalle 10 alle 11, è prevista una processione nel quartiere Corviale, lungo via di Poggio Verde. Il percorso partirà dall’impianto sportivo Campo dei Miracoli e terminerà alla parrocchia San Paolo della Croce.

Durante il passaggio della processione potranno essere deviate o limitate le linee 96, 98, 180F, 775, 786F e C7.

Lavori sulla Colombo, via del Mare e Ostiense: le modifiche fino al 20 ottobre

Alle limitazioni legate agli eventi si aggiungono quelle dovute ai lavori stradali.

Fino al 20 ottobre sono previste modifiche provvisorie alla circolazione lungo via Cristoforo Colombo, via del Mare e via Ostiense per consentire interventi di sfalcio dell’erba e contenimento della vegetazione infestante.

Proseguono inoltre fino al 25 ottobre i lavori di manutenzione straordinaria del sottopasso Euclide, con chiusura al traffico del sottovia tra le 22 e le 6.

Nel fine settimana resta attiva anche la sperimentazione dei varchi elettronici della nuova ZTL territoriale Appia Antica, in vigore il sabato e la domenica dalle 7 alle 19, escluso il mese di agosto.

I tre punti di controllo si trovano all’ingresso di via Appia Antica da via delle Mura Latine, all’intersezione tra via Appia Antica e via Appia Pignatelli e all’accesso di via Ardeatina da via delle Sette Chiese.