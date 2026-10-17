Diritto alla riparazione e rifiuti elettronici: la nuova economia del post-vendita

Riparare invece di sostituire diventa una leva per ridurre i rifiuti elettronici e conservare il valore economico dei dispositivi. Il tema torna al centro dell’attenzione con l’International Repair Day, in programma sabato 17 ottobre e giunto alla decima edizione. Nel 2025 l’iniziativa ha coinvolto oltre 3.500 eventi in 50 Paesi.

Per il 2026 il tema scelto è “Repair brings us together”, con un richiamo anche alla condivisione delle competenze. La discussione riguarda la durata dei prodotti, la manutenzione, il riuso e la disponibilità di componenti e servizi capaci di evitare sostituzioni anticipate.

La crescita dei rifiuti elettronici e il diritto alla riparazione in Europa

Secondo il Global E-waste Monitor di ITU e UNITAR, nel 2022 il mondo ha generato 62 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici. Solo il 22,3% è stato documentato come correttamente raccolto e riciclato. Senza un cambio di traiettoria, il volume potrebbe raggiungere 82 milioni di tonnellate nel 2030.

Tra le cause indicate figurano cicli di vita più brevi e possibilità di riparazione ancora limitate. In Europa, dal 31 luglio 2026, sono entrate nella fase applicativa le nuove norme sul diritto alla riparazione. Per i prodotti tecnicamente riparabili secondo la normativa europea, il consumatore può chiedere al produttore un intervento gratuito o a un prezzo ragionevole, entro tempi ragionevoli.

Se, durante il periodo di responsabilità legale, sceglie la riparazione invece della sostituzione, la garanzia viene estesa di almeno dodici mesi. Le regole puntano inoltre a rendere più accessibili le informazioni sui servizi di assistenza e sui ricambi. Nel 2027 dovrebbe diventare operativa una piattaforma europea per facilitare l’incontro tra consumatori e riparatori.

La Commissione europea stima che il pacchetto possa generare 4,8 miliardi di euro di crescita e investimenti. I dati Eurostat pubblicati il 14 ottobre mostrano intanto che nel 2024 nell’Unione europea sono stati immessi sul mercato 32,4 chilogrammi di apparecchiature elettriche ed elettroniche per abitante, contro 12,3 chilogrammi pro capite di rifiuti raccolti. Dal 2015, le apparecchiature immesse sul mercato sono aumentate del 79%.

Riparazione, ricondizionamento e valore economico

Nell’analisi d’impatto della normativa, la Commissione ha stimato 176,5 miliardi di euro di risparmi per i consumatori nell’arco di quindici anni, pari in media a circa 25 euro l’anno per consumatore. La stessa valutazione prevede un saldo positivo di circa 8.900 posti di lavoro. Si tratta di proiezioni sugli effetti attesi, non di risultati già realizzati.

La riparazione può trasferire una parte della spesa dal nuovo acquisto verso laboratori, componentistica, logistica, diagnostica, ricondizionamento e mercato dell’usato. Anche i materiali conservano un valore rilevante: nei rifiuti elettronici generati nel 2022 erano incorporati metalli stimati in circa 91 miliardi di dollari, tra cui rame, oro e ferro.

Il modello Acer-Enfinitec e le diverse regole internazionali

Secondo i dati diffusi da Acer, Enfinitec, società del gruppo specializzata nei servizi post-vendita, gestisce nell’area EMEA oltre 1,8 milioni di riparazioni al mese attraverso sette centri e più di 100 partner. La rete comprende strutture in sette Paesi europei e circa 50.000 metri quadrati di infrastrutture.

Le attività includono manutenzione, gestione dei ricambi, logistica, recupero e ricondizionamento di prodotti Acer e di altri marchi. Nell’hub di Wrocław, in Polonia, viene centralizzata la disponibilità dei componenti. L’azienda indica per la propria rete tempi medi di riparazione inferiori a cinque giorni. Il post-vendita diventa così parte di un ciclo che comprende riparazione, seconda vita e recupero delle risorse.

La normativa non procede però allo stesso modo ovunque. In Francia, su diverse categorie di prodotto, è obbligatorio mostrare un indice di riparabilità da zero a dieci, calcolato anche sulla base di documentazione, smontaggio e disponibilità dei ricambi. Negli Stati Uniti le regole cambiano da Stato a Stato: New York, California, Minnesota e Oregon hanno adottato proprie normative.

In Canada, una modifica al Copyright Act diventata legge nel novembre 2024 consente, nelle condizioni previste, di aggirare una misura tecnologica di protezione per diagnosticare, mantenere o riparare determinati prodotti. In Brasile, invece, nel 2026 sono stati presentati progetti di legge su durabilità e riparazione dei dispositivi portatili, ancora in iter parlamentare.

La riparabilità dipende quindi dalle norme, ma anche dal progetto del prodotto: contano accessibilità dei componenti, manuali tecnici, prezzo e disponibilità dei ricambi. Riparazione, riuso e ricondizionamento possono contribuire a prolungare la vita dei dispositivi e a conservare più a lungo il valore già incorporato nella tecnologia.