Halloween al Museo del Saxofono: da Dario Argento a John Carpenter, tutti gli eventi

Fiumicino, 17 ottobre 2026 – Le musiche di Profondo Rosso, Suspiria, Halloween e L’Esorcista reinterpretate in chiave jazz per una serata dedicata al cinema del brivido. Il Museo del Saxofono di Fiumicino si prepara a celebrare Halloween, sabato 31 ottobre 2026, con “A Nightmare al Museo – Horror, thriller e suspense: il cinema suona al Museo del Saxofono”, un concerto che inaugurerà la nuova stagione della rassegna “I Concerti al Museo”. L’appuntamento è alle 21, preceduto da un’apericena alle 20.

Protagonista della serata sarà il The Cinema Show Quartet & Guest, con il progetto “Jazz from the Dark Side”, dedicato alla rilettura delle colonne sonore più celebri del cinema horror e thriller. Un repertorio che unisce melodie immediatamente riconoscibili, arrangiamenti originali e improvvisazione jazz, trasformando le atmosfere cinematografiche in un’esperienza musicale dal vivo.

Halloween al Museo del Saxofono: da Dario Argento a John Carpenter

Il concerto attraverserà alcune delle pagine più conosciute della musica per il cinema, dalle sonorità dei Goblin, legate ai film di Dario Argento, alle composizioni di Ennio Morricone, fino alle atmosfere di John Carpenter.

Tra i riferimenti musicali della serata figurano Profondo Rosso, Suspiria, Phenomena, Halloween, L’Esorcista e The Ring. Brani e suggestioni che hanno contribuito a rendere memorabili alcune pellicole del genere horror e che saranno rielaborati attraverso nuovi arrangiamenti.

Il jazz offrirà ai musicisti la possibilità di intervenire sulle melodie originali, modificandone ritmo, armonie e sonorità, senza perdere il legame con l’immaginario cinematografico da cui provengono.

The Cinema Show Quartet, i musicisti sul palco

A interpretare il programma saranno Luca Rizzo ai saxofoni, Paolo Bernardi al pianoforte e agli arrangiamenti, Flavia Ostini al contrabbasso e Riccardo Colasante alla batteria.

Ad affiancare il quartetto sarà lo special guest Fabio Bernardi, impegnato ai sintetizzatori e alle tastiere, che contribuiranno a ricreare le atmosfere elettroniche e le tensioni sonore delle colonne sonore originali.

Il progetto “Jazz from the Dark Side” nasce proprio dall’incontro tra il linguaggio dell’improvvisazione e quello del cinema, con l’obiettivo di proporre una diversa interpretazione di musiche entrate nell’immaginario collettivo.

Halloween a Fiumicino, il programma del 31 ottobre

La serata inizierà sabato 31 ottobre alle 20 con un’apericena, mentre alle 21 prenderà il via il concerto del The Cinema Show Quartet & Guest.

L’appuntamento segnerà l’apertura della nuova stagione de “I Concerti al Museo”, la rassegna ospitata dal Museo del Saxofono, ideato e gestito dal Centro Studi Musicali Torre in Pietra, con il patrocinio del Comune di Fiumicino e dell’Ambasciata del Belgio.