Landini annuncia lo sciopero generale Cgil del 20 novembre e rilancia la patrimoniale da 25 miliardi

Maurizio Landini ha annunciato lo sciopero generale della CGIL per il 20 novembre. Dal palco della manifestazione in Piazza del Popolo, il segretario generale ha chiesto al governo risposte concrete in vista della prossima manovra di Bilancio e ha rilanciato l’ipotesi di una patrimoniale sulle grandi ricchezze.

«Il 20 novembre la Cgil proclamerà lo sciopero generale», ha dichiarato Landini. La mobilitazione coinciderà con lo sciopero europeo degli studenti, creando un collegamento tra le rivendicazioni sindacali e i temi dell’istruzione, del welfare e dell’accesso alla casa.

La proposta di un contributo dell’1%

La proposta sostenuta dalla CGIL prevede un contributo di solidarietà dell’1% sui patrimoni netti superiori a 2 milioni di euro. Secondo la proiezione citata dalla direzione del sindacato, la misura potrebbe generare circa 25 miliardi di euro e coinvolgere nella simulazione circa 500mila contribuenti.

«Se a chi ha un patrimonio netto di 2 milioni si chiede di versare un contributo di solidarietà dell’1% si recuperano 25 miliardi, che si possono investire in sanità, scuola, affitti», ha affermato Landini.

Il gettito, nella proposta del sindacato, sarebbe destinato al finanziamento di servizi essenziali e interventi sociali. L’ipotesi resta una proposta politica e, per essere attuata, richiederebbe norme specifiche sulla base imponibile, sui meccanismi anti-elusione e sugli effetti redistributivi e macroeconomici.

Riforma fiscale e confronto sulla manovra

Accanto al prelievo sulle grandi ricchezze, la CGIL chiede una riforma complessiva del sistema fiscale, considerata dal sindacato un elemento decisivo per ridurre le disuguaglianze e finanziare gli interventi pubblici. L’organizzazione sollecita il governo a inserire queste misure nella manovra e ad aprire un confronto con le parti sociali sulle priorità.

Lo sciopero annunciato può aumentare la pressione sul dibattito parlamentare, in particolare sulle scelte relative a prelievo fiscale, spesa pubblica e ripartizione degli oneri tra contribuenti. La proposta di un contributo sulle grandi ricchezze riporta così al centro del confronto i temi dell’equità fiscale e della stabilità dei conti pubblici.

La coincidenza con la mobilitazione studentesca punta inoltre ad amplificare la visibilità delle richieste su scuola, sanità e politiche abitative. Secondo la fonte, la presenza congiunta di sindacati e movimenti studenteschi potrebbe accrescere la pressione politica e la copertura mediatica nazionale.

Gli effetti economici di un eventuale prelievo dipenderebbero dalla struttura della misura. Da un lato, le risorse potrebbero sostenere il settore pubblico e gli investimenti sociali; dall’altro, il provvedimento potrebbe influenzare le decisioni patrimoniali, gli investimenti immobiliari e la pianificazione fiscale dei contribuenti interessati.

Tra i prossimi passaggi indicati figurano possibili interlocuzioni tra sindacati, rappresentanze studentesche e istituzioni. Il governo dovrebbe confrontarsi con richieste sociali e vincoli di finanza pubblica, mentre le decisioni su entrate e spesa avrebbero riflessi sulle previsioni di deficit e sul dialogo con l’Unione Europea.