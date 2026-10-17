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Leone XIV chiede a Putin una tregua a Oleshky: il Cremlino accusa Kiev
Leone XIV chiede a Vladimir Putin una tregua a Oleshky per consentire aiuti umanitari ed evacuare la popolazione civile.
Leone XIV ha chiesto a Vladimir Putin una tregua a Oleshky, nella regione di Kherson, per consentire l’arrivo di aiuti alimentari e sanitari e l’evacuazione sicura della popolazione civile. La richiesta è stata avanzata durante una telefonata avvenuta venerdì pomeriggio.
Il Vaticano ha riferito che il Pontefice, ricoverato al Gemelli, ha espresso “viva preoccupazione” per la situazione umanitaria nella città e ha ribadito l’impegno della Santa Sede a favore del dialogo e della pace.
La posizione del Cremlino
Il Cremlino ha definito il colloquio costruttivo e improntato al rispetto reciproco. Putin ha ringraziato il Papa per la disponibilità a contribuire alla soluzione del conflitto in Ucraina e ha illustrato quella che Mosca considera la responsabilità di Kiev per la situazione umanitaria a Oleshky.
Il presidente russo ha dichiarato il proprio sostegno all’iniziativa vaticana per creare le condizioni necessarie alla sicurezza della popolazione e all’arrivo dei rifornimenti essenziali. Secondo il Cremlino, inoltre, Putin non sarebbe disposto a negoziare la creazione di una zona di sicurezza nell’est dell’Ucraina.
In serata, durante una visita a un posto di comando, il presidente russo ha fatto sapere che le forze armate russe continueranno a colpire le infrastrutture energetiche ucraine. Ha inoltre indicato la necessità di proseguire gli attacchi contro installazioni difensive e centri logistici.
Le condizioni del Papa e il viaggio in America Latina
Putin ha rivolto a Leone XIV auguri di pronta guarigione dopo l’intervento chirurgico. Il Papa è ricoverato da martedì per l’asportazione di un tumore al polmone; secondo il bollettino medico, le sue condizioni sono in costante miglioramento.
Il Vaticano ha diffuso immagini del Pontefice mentre presiede la messa al decimo piano del Gemelli. Per domenica è previsto l’Angelus, ma non è ancora stato deciso se si terrà dall’ospedale o da piazza San Pietro. Il decorso post operatorio resta indicato dai medici in una settimana.
Prosegue intanto la preparazione del viaggio in America Latina, programmato dal 6 novembre, ma la diffusione dell’elenco delle testate ammesse al volo papale non costituisce una conferma della partenza. Il cardinale Pietro Parolin ha precisato che l’eventuale “rimodulazione del pontificato” riguarderebbe almeno il prossimo viaggio.
Parolin ha spiegato che l’iniziativa della telefonata è stata presa dal Papa per sostenere la causa della città. Sulla possibilità che Mosca attui quanto richiesto, il segretario di Stato vaticano ha espresso fiducia, definendo però la sua posizione un auspicio e non una certezza.