Leone XIV chiede a Putin una tregua a Oleshky: il Cremlino accusa Kiev

Leone XIV ha chiesto a Vladimir Putin una tregua a Oleshky, nella regione di Kherson, per consentire l’arrivo di aiuti alimentari e sanitari e l’evacuazione sicura della popolazione civile. La richiesta è stata avanzata durante una telefonata avvenuta venerdì pomeriggio.

Il Vaticano ha riferito che il Pontefice, ricoverato al Gemelli, ha espresso “viva preoccupazione” per la situazione umanitaria nella città e ha ribadito l’impegno della Santa Sede a favore del dialogo e della pace.

La posizione del Cremlino

Il Cremlino ha definito il colloquio costruttivo e improntato al rispetto reciproco. Putin ha ringraziato il Papa per la disponibilità a contribuire alla soluzione del conflitto in Ucraina e ha illustrato quella che Mosca considera la responsabilità di Kiev per la situazione umanitaria a Oleshky.

Il presidente russo ha dichiarato il proprio sostegno all’iniziativa vaticana per creare le condizioni necessarie alla sicurezza della popolazione e all’arrivo dei rifornimenti essenziali. Secondo il Cremlino, inoltre, Putin non sarebbe disposto a negoziare la creazione di una zona di sicurezza nell’est dell’Ucraina.

In serata, durante una visita a un posto di comando, il presidente russo ha fatto sapere che le forze armate russe continueranno a colpire le infrastrutture energetiche ucraine. Ha inoltre indicato la necessità di proseguire gli attacchi contro installazioni difensive e centri logistici.

Le condizioni del Papa e il viaggio in America Latina

Putin ha rivolto a Leone XIV auguri di pronta guarigione dopo l’intervento chirurgico. Il Papa è ricoverato da martedì per l’asportazione di un tumore al polmone; secondo il bollettino medico, le sue condizioni sono in costante miglioramento.

Il Vaticano ha diffuso immagini del Pontefice mentre presiede la messa al decimo piano del Gemelli. Per domenica è previsto l’Angelus, ma non è ancora stato deciso se si terrà dall’ospedale o da piazza San Pietro. Il decorso post operatorio resta indicato dai medici in una settimana.

Prosegue intanto la preparazione del viaggio in America Latina, programmato dal 6 novembre, ma la diffusione dell’elenco delle testate ammesse al volo papale non costituisce una conferma della partenza. Il cardinale Pietro Parolin ha precisato che l’eventuale “rimodulazione del pontificato” riguarderebbe almeno il prossimo viaggio.