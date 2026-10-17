Maltempo, allerta arancione in Liguria: piogge e temporali al Nord-Ovest

Piogge e temporali sono in arrivo sul Nord-Ovest, con allerta arancione prevista su alcuni settori della Liguria per domenica 18 ottobre. Il peggioramento interesserà anche parte della Toscana e potrà portare fenomeni temporaleschi localmente intensi.

Piogge e temporali in arrivo su Nord-Ovest e parte della Toscana

Il campo di alta pressione sul Mediterraneo occidentale è in graduale cedimento. Al suo posto, una saccatura proveniente dal Mare del Nord determinerà in serata le prime precipitazioni sul Nord-Ovest.

Da domenica mattina sono attese precipitazioni da sparse a diffuse su Piemonte, Liguria e sui settori sud-occidentali dell’Emilia-Romagna. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio o temporale, con forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

Allerta arancione in Liguria e allerta gialla in cinque regioni

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domenica allerta arancione su alcuni settori della Liguria. Sul restante territorio regionale è stata invece prevista allerta gialla.

Il livello giallo riguarda inoltre parti di Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia. L’avviso è stato emesso dal Dipartimento d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati.

Rischi previsti e aggiornamenti della Protezione Civile

I fenomeni meteorologici potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche nelle diverse aree interessate. Il quadro nazionale viene aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evoluzione delle condizioni meteo.

Il bollettino nazionale di criticità e di allerta, insieme alle norme generali di comportamento in caso di maltempo, è consultabile sul sito della Protezione Civile. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità locali e sulle misure di prevenzione sono gestite dalle strutture territoriali, con cui il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.