Maltempo, piogge in intensificazione domenica e nuovo peggioramento martedì

Maltempo in intensificazione domenica 18 ottobre con piogge al Nordovest e temporali in estensione su Nord e Centro martedì 20 ottobre.

Il maltempo torna a intensificarsi domenica 18 ottobre, con piogge più frequenti al Nordovest e fenomeni forti tra Piemonte e Liguria. Un nuovo peggioramento, accompagnato da temporali, è atteso martedì 20 ottobre, quando le precipitazioni si estenderanno a diverse aree del Nord e del Centro.

Domenica 18 ottobre: piogge al Nordovest e instabilità al Centro-Sud

Al Nord il cielo sarà grigio su Nordovest e Lombardia, con piogge in intensificazione dal pomeriggio. I fenomeni più forti riguarderanno Piemonte e Liguria, mentre il tempo sarà migliore sulle altre zone. Le temperature massime saranno comprese tra 19 e 22°C.

Al Centro è prevista instabilità in Toscana, dove piogge e rovesci saranno più frequenti sulle aree centro-settentrionali. Altrove prevarrà il sole, con massime tra 19 e 23°C. Al Sud sono attesi addensamenti e qualche pioggia sulla Sicilia orientale e sulla Calabria ionica; cielo poco nuvoloso nel resto del settore, con temperature tra 20 e 24°C.

Lunedì 19 ottobre: fenomeni in attenuazione

Le piogge residue al Nordovest si attenueranno entro il pomeriggio-sera, mentre in Lombardia resteranno le ultime nubi. Il tempo sarà più soleggiato altrove. Al Centro il cielo sarà generalmente poco nuvoloso, con qualche variabilità iniziale in Toscana e temperature in rialzo fino a 24°C.

Al Sud la variabilità interesserà Sardegna, Sicilia orientale e Calabria ionica, con qualche piovasco. Le altre aree avranno condizioni più soleggiate e temperature stabili.

Martedì 20 ottobre: nuovo peggioramento

La giornata sarà caratterizzata da forti piogge e temporali in estensione dal Nordovest verso Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto in serata. Le massime al Nord scenderanno tra 17 e 22°C.

Al Centro il peggioramento arriverà dal pomeriggio in Toscana, con piogge e temporali in estensione serale a Umbria e Lazio. Sull’Adriatico ci sarà più sole. Al Sud è previsto maltempo in Sardegna, mentre resteranno instabili Sicilia orientale e Calabria ionica, con qualche piovasco.