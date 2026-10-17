Meritocrazia Italia propone a Roma un Testo Unico sull’Intelligenza Artificiale

Meritocrazia Italia propone un Testo Unico sull’Intelligenza Artificiale per regolamentarne l’utilizzo e tutelare il lavoro umano. La proposta è stata presentata a Roma, al Teatro Quirino, durante l’VIII Congresso Nazionale dell’organizzazione, dedicato all’“Agenda politica del Merito – UTILE”, acronimo di Uguaglianza, Trasparenza, Istruzione, Lavoro ed Economia.

L’incontro si è concluso dopo due giorni di confronto con delegati, istituzioni, rappresentanti del mondo sociale, dell’artigianato, delle imprese e delle categorie professionali. Secondo quanto riferito, hanno partecipato oltre 620 persone, nonostante la giornata caratterizzata da scioperi e cortei in diverse parti d’Italia.

La proposta sull’intelligenza artificiale

Al centro dei lavori è stata posta una legge quadro per governare l’innovazione senza subirla. L’obiettivo indicato è proteggere il lavoro umano, le libere professioni, l’artigianato e la dignità della competenza, evitando che l’algoritmo sostituisca la coscienza e la responsabilità delle persone.

La proposta è stata collegata alla necessità di mantenere centrale il ruolo umano nei processi decisionali. Il tema dell’intelligenza artificiale è stato quindi inserito in un’agenda più ampia, fondata sulla tutela di chi lavora e sulla valutazione delle competenze.

Il presidente nazionale Walter Mauriello ha definito il congresso «bellissimo, partecipato, stoico» e ha sostenuto che Meritocrazia Italia sia oggi una comunità nazionale capace di riunire energie, competenze e storie diverse. Mauriello ha inoltre descritto l’appuntamento come un confronto diretto con il Paese reale, aperto alla società civile.

La mozione sulla cittadinanza attiva

Il congresso ha approvato una mozione che impegna la dirigenza nazionale a proseguire e rafforzare l’attività di cittadinanza attiva sul territorio. L’organizzazione ha ribadito di non nascere con l’obiettivo di candidare se stessa, ma di favorire un ritorno dei cittadini al voto in modo consapevole.

Nel testo e negli interventi è stato richiamato l’obiettivo di superare un’Italia che vota al 40% per promuovere una partecipazione più ampia alla vita pubblica. La mozione, secondo quanto riferito, non esclude possibili sviluppi futuri sul piano istituzionale.

Le iniziative annunciate sul territorio

Mauriello ha annunciato per il periodo successivo al congresso un calendario di iniziative in tutta Italia. Le attività dovrebbero coinvolgere territori, cittadini, professioni, università e imprese, con un approccio descritto come graduale e privo di prepotenza.

Il presidente ha aggiunto che Meritocrazia Italia potrà valutare, in presenza delle condizioni ritenute necessarie, una partecipazione alle istituzioni. La linea indicata è però quella di privilegiare i risultati per il Paese rispetto alla ricerca di incarichi, con l’obiettivo di premiare chi agisce, valutare chi governa e proteggere chi lavora.