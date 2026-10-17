Piacenza, misure cautelari per un cinquantenne indagato per truffa sentimentale

Misure cautelari personali e reali sono state emesse nei confronti di un cinquantenne italiano, domiciliato in provincia di Genova e indagato per truffa sentimentale ai danni di una donna fragile, da poco vedova. L’attività è stata condotta dalla Polizia di Stato di Piacenza, coordinata dalla Procura della Repubblica.

La segnalazione dell’ufficio postale

L’indagine è partita a gennaio dopo la segnalazione del personale di un ufficio postale cittadino. La direttrice aveva notato i comportamenti sospetti di una donna intenzionata a versare 5.000 euro al compagno, che secondo il suo racconto si trovava all’estero per sottoporsi a cure mediche.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno ricostruito che la donna era stata convinta a inviare denaro al presunto compagno, arrivando a diffidare dei familiari e delle Forze dell’Ordine. D’intesa con il pubblico ministero, è stato disposto il sequestro preventivo dei rapporti economici della vittima e dell’indagato. L’intervento ha permesso di mettere in salvo 22.500 euro, gli ultimi risparmi rimasti alla donna.

Il raggiro e il danno economico

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe avvicinato la vittima grazie a una complice, che l’aveva conosciuta su un autobus e l’aveva messa in contatto con lui. Il cinquantenne avrebbe poi finto di essersi innamorato della donna e l’avrebbe convinta della possibilità di iniziare una convivenza.

Attraverso varie richieste, motivate da presunte malattie, minacce di terzi o necessità di lavoro, la donna gli avrebbe consegnato complessivamente 52.880 euro. Il denaro sarebbe stato speso soprattutto nel gioco d’azzardo. Gli investigatori hanno inoltre ricostruito un danno economico complessivo di circa 100.000 euro, che avrebbe lasciato la vittima in difficoltà anche nel pagamento del riscaldamento e della spesa.

Le misure cautelari e le verifiche

Gli accertamenti sui conti bancari hanno portato all’emissione del divieto di dimora a Piacenza e del divieto di avvicinamento alla vittima, con applicazione del braccialetto elettronico. Sono in corso verifiche per stabilire se possano esserci altre persone coinvolte come vittime.

La ricostruzione riguarda una fase di indagini preliminari: l’indagato è da considerarsi presunto innocente fino a un eventuale accertamento definitivo della colpevolezza con sentenza irrevocabile.