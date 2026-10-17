Proteste contro il caro vita in Francia: tensioni e fermi a Parigi e Marsiglia

Proteste contro il caro vita in Francia: tensioni a Parigi e Marsiglia, lacrimogeni, danni e decine di persone fermate.

Francia di nuovo in piazza contro il caro vita: la mobilitazione nazionale di sabato 17 ottobre 2026 ha registrato momenti di alta tensione a Parigi e Marsiglia. Alle proteste partecipano studenti, sindacati, attivisti e sostenitori dei Gilet gialli, mobilitati contro l’aumento del costo della vita, il caro carburanti e il peggioramento dei servizi pubblici.

Fermi e lacrimogeni a Parigi

Nella capitale, la Prefettura di polizia ha intensificato i controlli. I fermi, inizialmente 40 e legati soprattutto al possesso di armi o protezioni vietate, erano saliti a circa 60 persone alle 11, secondo gli aggiornamenti delle autorità riportati dall’Agence France-Presse.

Tra gli episodi segnalati c’è l’attacco alla sede della rete televisiva CNews. Secondo la ricostruzione, intorno alle 7 alcune persone incappucciate hanno bloccato l’accesso al parcheggio davanti all’edificio, nella zona ovest di Parigi, che ospita anche Europe 1.

A Place de la République, dove si erano radunate centinaia di persone prima dell’orario previsto per il corteo, le forze dell’ordine sono intervenute con lacrimogeni. A Parigi erano attesi tra 30.000 e 60.000 manifestanti; a livello nazionale, le autorità stimavano una partecipazione compresa tra 90.000 e 170.000 persone.

Danni e incendi a Marsiglia

Tensioni sono state segnalate anche a Marsiglia. Un posto di polizia municipale e alcuni esercizi commerciali sono stati presi di mira: secondo fonti della prefettura citate da Bfmtv, sono state infrante finestre e lanciati fumogeni all’interno. Un tentativo di incendio è stato sventato e non sono stati segnalati feriti.

Secondo Le Parisien, i primi incidenti si sono verificati nella tarda mattina in via La Canebière e nelle strade vicine, con cassonetti incendiati e vetrine danneggiate. Tra gli esercizi colpiti figura un negozio di Sfr. Il principale raduno era previsto alle 14 al Porto Vecchio.