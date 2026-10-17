Rete dati in tilt e voli paralizzati in tutta Italia: cos’è successo al sistema ENAV

Fiumicino, 17 ottobre 2026 – Almeno quattro voli cancellati e una ventina di collegamenti in ritardo all’aeroporto Leonardo da Vinci. È il bilancio dei disagi registrati venerdì 16 ottobre a causa di un guasto tecnico alla rete di trasmissione dati di Enav, che ha provocato rallentamenti al traffico aereo sull’intero territorio nazionale. Il problema, emerso nella notte precedente, ha costretto a ridurre temporaneamente la capacità operativa del sistema di controllo dei voli, con ripercussioni su numerosi aeroporti italiani. La piena operatività è stata ripristinata intorno alle 15:30, anche se il ritorno alla regolarità dei collegamenti è avvenuto progressivamente.

Fiumicino, voli cancellati per Milano, Riyadh, Tirana e Trieste

All’aeroporto di Fiumicino sono stati segnalati almeno quattro collegamenti cancellati, relativi alle destinazioni Milano Linate, Riyadh, Tirana e Trieste. A questi si sono aggiunti circa 20 voli con ritardi compresi tra 15 e 60 minuti.

Aeroporti di Roma (ADR) ha informato i passeggeri attraverso il proprio sito, i monitor aeroportuali e gli altri canali di comunicazione, avvertendo che il problema tecnico nazionale avrebbe potuto determinare ulteriori ritardi e cancellazioni. Ai viaggiatori è stato consigliato di verificare lo stato dei collegamenti direttamente con le compagnie aeree.

Le difficoltà hanno interessato anche altri scali. A Milano Malpensa e Linate si sono verificati ritardi, mentre a Torino sono stati cancellati dieci voli tra arrivi e partenze. Disagi anche a Bologna, Bari, Bergamo, Trieste e Lamezia Terme. Particolarmente pesante il bilancio comunicato per Napoli Capodichino, con 14 arrivi e 15 partenze cancellati.

Guasto alla rete Enav, ripristinata l’operatività al 100%

Il malfunzionamento ha interessato la rete primaria di trasmissione dati utilizzata a supporto dei servizi di controllo del traffico aereo. Per garantire la continuità delle operazioni, Enav ha attivato il sistema alternativo satellitare, che ha consentito di recuperare inizialmente il 75% della capacità operativa, successivamente riportata al 100%.

“A seguito degli interventi tecnici effettuati in stretto coordinamento con i fornitori, è stata ripristinata la piena funzionalità della rete primaria di trasmissione dati, consentendo il ritorno al 100% della capacità operativa di gestione del traffico aereo”, ha comunicato Enav.

La società ha precisato che, durante l’intera gestione dell’anomalia, sono stati mantenuti gli standard di sicurezza delle operazioni di volo. Secondo quanto riferito, non sono inoltre emersi elementi che facciano pensare a un attacco informatico o a un sabotaggio.

Salvini: “Tim potrebbe dover rispondere dei danni”

Sul guasto è intervenuto anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha richiamato il ruolo di Tim, società incaricata della gestione e della manutenzione della rete dati.

“Se questo disagio andrà avanti non vorrei essere costretto a chiedere a Tim di rispondere dei danni causati oggi a tantissimi passeggeri”, ha dichiarato Salvini durante la giornata di venerdì.

Il ministro ha spiegato di essere in attesa di chiarimenti tecnici sulle cause del problema. Enav ha lavorato con i propri fornitori, a partire da Tim, per individuare le anomalie e ripristinare il funzionamento della rete.