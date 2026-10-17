Serie A, calendario 7ª giornata: tutte le partite, orari e dove vederle in diretta tv e streaming

Tre incontri saranno trasmessi da Sky e NOW, mentre l’intero turno sarà disponibile su DAZN

Roma, 17 ottobre 2026 – La Serie A 2026-2027 torna protagonista nel fine settimana con la settima giornata di campionato, tra sfide importanti per la classifica e appuntamenti da seguire in televisione. Da sabato 17 a lunedì 19 ottobre sono in programma nove incontri, con particolare attenzione a Roma-Genoa, Bologna-Inter, Milan-Atalanta e Juventus-Lazio. Tutte le partite saranno trasmesse da DAZN, mentre tre saranno disponibili anche su Sky Sport e NOW.

Per le squadre romane il calendario propone due impegni di rilievo: la Roma ospiterà il Genoa sabato sera allo stadio Olimpico, mentre la Lazio sarà impegnata domenica sera in trasferta contro la Juventus.

Serie A, le partite di sabato 17 ottobre: orari e diretta TV

Il programma del sabato si aprirà alle 15 con Venezia-Napoli, trasmessa in esclusiva da DAZN. Alle 18 toccherà a Bologna-Inter, altro incontro disponibile sulla piattaforma streaming.

Alle 20:45 i riflettori si sposteranno sullo stadio Olimpico, dove si giocherà Roma-Genoa. La partita sarà visibile su DAZN, ma anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251, oltre che in streaming su NOW e Sky Go per gli abbonati abilitati.

Domenica 18 ottobre, Juventus-Lazio e Milan-Atalanta

La domenica calcistica inizierà alle 12:30 con Udinese-Lecce, in diretta su DAZN. Alle 15 sarà la volta di Fiorentina-Como, anch’essa disponibile sulla piattaforma.

Alle 18 spazio a Milan-Atalanta, uno degli incontri più attesi della giornata, trasmesso sia da DAZN sia da Sky Sport, con possibilità di seguirlo anche su NOW.

Il programma domenicale si concluderà alle 20:45 con Juventus-Lazio. La formazione biancoceleste sarà impegnata in trasferta a Torino in una sfida importante per la parte alta della classifica. La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN e non farà parte della programmazione Sky.

Lunedì 19 ottobre, le ultime due partite della settima giornata

Il turno si completerà lunedì con due incontri. Alle 18:30 si giocherà Monza-Cagliari, disponibile su DAZN, mentre alle 20:45 sarà la volta di Parma-Torino.