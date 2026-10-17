Teatro del Lido, dalla Palestina all’Apocalisse Tascabile: cosa vedere il 17 e 18 ottobre

Programma, orari e biglietti del weekend

Ostia, 17 ottobre 2026 – I tamburi della tradizione giapponese, una commedia sulla fine del mondo e un viaggio fotografico nella quotidianità della Cisgiordania. Il Teatro del Lido di Ostia propone un fine settimana tra musica, spettacolo e fotografia, con tre appuntamenti in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026. Dal concerto gratuito “Il respiro del tamburo” allo spettacolo “Apocalisse Tascabile”, fino alla mostra “Su questa terra”, il teatro di via delle Sirene 22 offre occasioni culturali diverse, alcune a ingresso libero.

Sabato 17 ottobre, i tamburi giapponesi protagonisti al Teatro del Lido

Il primo appuntamento è per sabato 17 ottobre alle 19, con “Il respiro del tamburo”, uno spettacolo musicale a ingresso gratuito dedicato al taiko, il grande tamburo della tradizione giapponese.

Sul palco il gruppo Kigaidaiko, ensemble italiano interamente femminile, insieme a Leonard Eto e Iori Tadokoro. L’evento rappresenta il momento conclusivo di una masterclass dedicata al rapporto tra percussioni, danza e movimento scenico, con la partecipazione degli allievi del laboratorio.

La performance metterà in dialogo i ritmi tradizionali giapponesi con una ricerca artistica contemporanea. Leonard Eto, già direttore musicale e compositore del celebre gruppo Kodō, ha portato il suo lavoro in oltre 55 Paesi. La masterclass rientra nel progetto “Kemono Michi”, finanziato dalla Japan Foundation.

Domenica 18 ottobre, in scena “Apocalisse Tascabile”

Domenica 18 ottobre alle 17:30 sarà invece il momento del teatro con “Apocalisse Tascabile”, spettacolo scritto da Niccolò Fettarappa Sandri, che ne firma anche la regia e l’interpretazione insieme a Lorenzo Guerrieri, con produzione di Sardegna Teatro.

La storia prende il via da una situazione surreale: Dio compare in un supermercato romano per annunciare la fine del mondo, ma quasi nessuno presta attenzione al messaggio. Soltanto un giovane disilluso decide di prenderlo sul serio, trasformandosi in un improbabile profeta dell’Apocalisse, accompagnato da un angelo tutt’altro che entusiasta.

Da questa premessa nasce una commedia che mescola satira, ironia e critica sociale, affrontando la rabbia e il senso di esclusione di una generazione che fatica a trovare il proprio posto nel mondo.

Lo spettacolo ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui il Premio In-BOX 2021, il Premio della Critica Nolo Fringe 2021 e il Premio Italia dei Visionari 2021.

Per assistere alla rappresentazione sono previsti biglietti da 10 euro, con riduzione a 8 euro per le categorie aventi diritto.

“Su questa terra”, la mostra fotografica sulla Palestina

Per tutto il fine settimana sarà inoltre visitabile “Su questa terra”, la mostra fotografica di Giulio Avarello inaugurata venerdì 16 ottobre e aperta fino al 15 novembre.

L’esposizione raccoglie immagini realizzate in Cisgiordania durante un periodo di permanenza del fotografo nell’ambito di Faz3a, campagna internazionale di solidarietà e protezione della popolazione civile palestinese, coordinata in Italia da Assopace Palestina.

Gli scatti raccontano luoghi, persone e frammenti della vita quotidiana nei territori palestinesi, attraverso lo sguardo diretto dell’autore.

L’ingresso alla mostra è gratuito. Le opere sono visitabili negli orari di biglietteria, dal venerdì alla domenica dalle 17 alle 20, e nell’ora precedente l’inizio degli spettacoli.

Teatro del Lido di Ostia, orari e biglietti del weekend

Tutti gli appuntamenti si svolgono al Teatro del Lido, in via delle Sirene 22 a Ostia.

Il programma prevede sabato 17 ottobre alle 19 “Il respiro del tamburo”, gratuito, e domenica 18 ottobre alle 17:30 “Apocalisse Tascabile”, con biglietti da 10 e 8 euro. La mostra fotografica “Su questa terra” è visitabile gratuitamente in entrambe le giornate.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il teatro al numero 06 5646962 oppure consultare il sito ufficiale Teatri in Comune. I biglietti per gli spettacoli a pagamento sono disponibili anche attraverso il circuito Vivaticket.