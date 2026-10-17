Tensione al Portico d’Ottavia tra Comunità ebraica e Anpi per il rastrellamento del Ghetto

Al Portico d’Ottavia, la Comunità ebraica e l’Anpi si sono scontrate durante la commemorazione del rastrellamento del Ghetto.

La commemorazione del rastrellamento del Ghetto al Portico d’Ottavia si è trasformata in uno scontro tra la Comunità ebraica e l’Anpi. Durante la cerimonia dedicata alla deportazione di 1.022 ebrei nei campi di sterminio, urla, insulti e accuse di antisemitismo hanno portato la delegazione dei partigiani ad allontanarsi di alcuni metri.

La contestazione al Portico d’Ottavia

La protesta era stata annunciata dal presidente della Comunità ebraica, Victor Fadlun, che aveva chiesto all’Anpi di non partecipare alla cerimonia del Comune di Roma. L’associazione ha però rivendicato la propria presenza. Alcuni esponenti della comunità, dietro le transenne, hanno contestato i partigiani accusandoli di manifestare con bandiere della Palestina e di Hezbollah.

Alla fine, la delegazione dell’Anpi ha lasciato il luogo della commemorazione. Con i partigiani si sono allontanati anche i rappresentanti dell’Aned e dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra. Il sindaco Roberto Gualtieri ha deposto la corona quando la rottura era ormai consumata.

Fadlun ha definito l’esito una vittoria della comunità ebraica, sostenendo che la presenza dell’Anpi non fosse gradita. Tra gli altri presenti figuravano Piero Fassino, accolto dagli applausi, e Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia, che ha criticato la partecipazione dell’Anpi alle iniziative legate alla guerra a Gaza.

Una frattura che dura da mesi

Lo scontro si inserisce in una crisi più ampia nei rapporti tra il mondo ebraico e l’associazione dei partigiani, legata alle posizioni sul conflitto e alle manifestazioni pro-Palestina. Il 25 aprile, a Milano, la Brigata ebraica era stata contestata e aveva lasciato il corteo sotto scorta della polizia. A Roma, invece, due attivisti dell’Anpi erano stati feriti da un giovane della comunità ebraica con una pistola ad aria compressa.

Il 28 luglio, Anpi e Ucei avevano tentato di ricucire lo strappo con un documento comune. L’intesa non ha retto. L’Anpi ha comunque ribadito che le proprie posizioni sulla Shoah sono chiare e ha auspicato una futura ricomposizione.