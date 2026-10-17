Traffico di droga tra Italia e Olanda: cinque arresti a Bologna

La Polizia di Stato ha eseguito il 19 marzo cinque provvedimenti di custodia cautelare in carcere disposti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna. I destinatari sono ritenuti appartenenti a una organizzazione criminale internazionale accusata di traffico di droga tra l’Italia e l’Olanda.

Le misure sono state eseguite dalla Squadra Mobile di Bologna, insieme agli investigatori di Rimini, Treviso e Verona e alla Polizia spagnola. Quattro persone sono di nazionalità albanese e una di nazionalità tunisina. L’accusa contestata è l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, aggravata dalla disponibilità di armi.

Nell’ambito della stessa attività, 12 indagati a piede libero sono stati sottoposti a perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica. L’indagine è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna, con la collaborazione dell’Ufficio investigativo spagnolo, dell’Unità di Contatto SCO presso l’Udyco di Madrid e delle squadre mobili coinvolte.

Cinque custodie cautelari e perquisizioni nell’indagine della Squadra Mobile di Bologna

L’attività investigativa era iniziata tra il 2019 e il 2020, nell’ambito di un’indagine su un’associazione criminale ritenuta responsabile di reati fiscali e tributari. Durante quella fase erano state intercettate utenze criptate. Circa un anno dopo, con il supporto del Servizio Polizia Scientifica di Roma, gli investigatori hanno individuato un sistema di comunicazione basato su telefoni collegati alla piattaforma SKY-ECC.

Nel marzo 2021, un’operazione delle autorità giudiziarie e di polizia di Belgio e Olanda ha portato al sequestro delle chat della piattaforma. I dati sono stati messi a disposizione dei Paesi membri grazie alla collaborazione di Europol ed Eurojust, sulla base di un Ordine di Indagine Europeo.

Secondo quanto ricostruito, SKY-ECC consentiva a clienti registrati anonimamente, attraverso codici alfanumerici e nickname, di scambiarsi messaggi, file audio, video e immagini con comunicazioni end to end. I dispositivi utilizzavano un sistema operativo con funzioni di sicurezza che disabilitavano, tra l’altro, GPS, Bluetooth, fotocamera e servizi Google.

Le comunicazioni SKY-ECC e i traffici di droga ricostruiti

L’analisi delle chat acquisite ha consentito agli investigatori di ricostruire l’organigramma di una rete con attività a livello nazionale e transnazionale. Al vertice sarebbe stato individuato un cittadino albanese, indicato dagli inquirenti come direttore, finanziatore e organizzatore dell’associazione, in collaborazione con un familiare e altri connazionali, alcuni residenti in Olanda.

La rete avrebbe importato regolarmente cocaina dall’Olanda, in quantitativi dell’ordine di alcuni chilogrammi per volta, destinati alla rivendita in diverse località italiane. Gli investigatori hanno ricostruito, tra aprile e novembre 2020, nove importazioni di cocaina per un totale di 41,5 chilogrammi.

Nello stesso periodo sarebbero state effettuate altre nove importazioni di marijuana, per 76,5 chilogrammi, oltre all’introduzione in Italia di una partita di 280 chilogrammi di hashish. Il valore complessivo dello stupefacente, una volta immesso sul mercato, è stato quantificato in oltre 5 milioni di euro.

I cinque provvedimenti sono stati emessi il 19 febbraio 2025 dal Tribunale di Bologna, che ha riconosciuto l’impianto accusatorio prospettato dalla Procura. Le misure sono state eseguite contestualmente il 19 marzo. Le contestazioni descritte restano riferite alla fase cautelare del procedimento.