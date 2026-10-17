Vasco Rossi: Diego Spagnoli lascia dopo una discussione sul palco

Diego Spagnoli lascia il sodalizio con Vasco Rossi dopo una discussione sul palco avvenuta durante le prove. Il rocker ha annunciato la separazione attraverso un post sui social, spiegando di dispiacersi per la decisione del suo storico manager di palco, con cui aveva iniziato a collaborare più di quarant’anni fa.

Nel messaggio, Rossi ha ringraziato Spagnoli per la professionalità, la gioia e gli anni trascorsi insieme. Lo ha definito il suo complice sul palco, ricordando di averlo voluto al proprio fianco fin dal primo giorno.

La discussione durante le prove

Spagnoli aveva già confermato la fine della collaborazione, precisando che si trattava di una sua scelta e che non avrebbe rivelato le motivazioni. Vasco Rossi ha invece ricostruito l’episodio, riferendo che durante le prove i due hanno avuto una discussione sul palco, davanti a due persone.

Il cantante ha spiegato di essere stato nervoso e teso e di aver detto a Spagnoli ciò che pensava. Secondo il suo racconto, il manager si è sentito offeso. Rossi ha quindi espresso pubblicamente le proprie scuse, aggiungendo che Spagnoli ha portato a termine il tour con grande professionalità.

Dopo l’ultimo concerto, ha riferito ancora il rocker, Spagnoli gli ha inviato un video per spiegare le sue ragioni. Rossi ha sottolineato che “Diego non è sostituibile”, pur affermando che sarà necessario trovare una soluzione per proseguire lo spettacolo.

Il programma a Roma

L’addio arriva mentre Rossi si prepara a celebrare i cinquant’anni di musica con una serie di dieci concerti a Roma, previsti nel corso di giugno. Il cantante ha definito l’appuntamento la più grande residency mai realizzata in Italia e ha parlato di una sorta di “giubileo” laico.