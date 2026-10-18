Arrestati in Albania due latitanti ricercati da 26 anni per omicidio a Gricignano

Due cittadini albanesi sono stati arrestati in Albania dopo una latitanza durata 26 anni. I cugini S.A. e S.F., oggi di 50 e 47 anni, devono scontare una condanna definitiva a 15 anni di reclusione per omicidio volontario e lesioni aggravate, commessi nel 1999 a Gricignano d’Aversa.

La cattura e la condanna definitiva

Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, i due erano irreperibili dal 1999 e sono stati ritenuti responsabili dell’omicidio e del ferimento di due connazionali. I fatti si verificarono in una piazza del centro cittadino, in un contesto legato alla spartizione dei proventi di attività illecite.

Le vittime furono colpite brutalmente con bastoni e armi da taglio. Dopo il delitto, i due uomini fecero perdere le proprie tracce in Italia, anche attraverso l’utilizzo di false identità. La condanna a 15 anni di carcere è diventata definitiva.

L’indagine internazionale

La cattura è arrivata al termine di un’indagine durata circa un anno. Gli investigatori hanno ricostruito il percorso della latitanza, consentendo di estendere a livello internazionale il provvedimento emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli.

L’attività è stata condotta dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Caserta, con il coordinamento della Procura Generale napoletana. Hanno collaborato il Dipartimento di Polizia Criminale Albanese, la Forza Operazionale, la Direzione Centrale della Polizia Criminale e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.