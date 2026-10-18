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Blitz dei carabinieri nel quartiere Africano: due arresti e 12 denunce per droga e degrado
Operazione congiunta tra carabinieri, NAS e reparto Tutela Agroalimentare per contrastare spaccio, reati e illegalità nella zona tra piazza Annibaliano e piazza Addis Abeba.
Roma, 18 ottobre 2026 – I carabinieri della Compagnia Roma Parioli, in collaborazione con il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) e il Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare, hanno condotto nella serata di ieri un’intensa attività di controllo nel quartiere Africano, in particolare tra piazza Annibaliano e piazza Addis Abeba. L’operazione, coordinata con le strategie del Prefetto di Roma Lamberto Giannini e condivisa in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha portato a risultati significativi nel contrasto allo spaccio di droga, ai reati contro il patrimonio e al degrado urbano.
Nel corso dei controlli, sono state identificate 210 persone, 130 veicoli sono stati sottoposti a verifica e sono state elevate 10 contravvenzioni al Codice della Strada.
Droga, furti e illegalità: i principali risultati
L’attività ha portato a due arresti e 12 denunce, oltre alla segnalazione alla Prefettura di 5 giovani per possesso di sostanze stupefacenti a uso personale.
Tra i casi più rilevanti:
- Un uomo è stato arrestato per spaccio di cocaina: gli agenti hanno trovato 18 grammi di droga, suddivisi in 24 dosi, occultati in un doppio fondo sotto la sella del suo scooter. Contestualmente, è stata eseguita una misura cautelare in carcere nei suoi confronti, aggravando una precedente obbligazione di presentazione in caserma per reati analoghi.
- Tre persone sono state denunciate per furto di pneumatici, sorprese a bordo di un’auto in possesso di attrezzi idonei al reato.
- Una donna è stata denunciata per ricettazione dopo essere stata trovata in possesso di un iPad rubato.
- Due uomini sono stati denunciati per porto abusivo di armi (coltelli) e due cittadini stranieri per violazioni delle norme sull’immigrazione (ingresso/soggiorno illegale e inosservanza dell’ordine di allontanamento).
Controlli agli esercizi commerciali e ripristino del decoro
Oltre alle attività di contrasto alla criminalità, i militari hanno effettuato ispezioni in tre esercizi commerciali (un minimarket, un bar e un supermercato) in collaborazione con il NAS e il Reparto Tutela Agroalimentare. Le verifiche hanno rilevato violazioni delle normative HACCP, tracciabilità e conservazione degli alimenti, oltre a irregolarità nel settore ortofrutticolo. Le sanzioni amministrative ammontano a 6.000 euro.
Parallelamente, sotto la supervisione dei carabinieri, gli operatori di AMA hanno provveduto al ripristino del decoro urbano in piazza Addis Abeba, via Tigre e aree limitrofe, rimuovendo e smaltendo circa 50 kg di rifiuti accumulati da soggetti senza fissa dimora.
Un’azione strategica per la sicurezza e la vivibilità del quartiere
L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio promosso dal Prefetto Giannini, volto a contrastare il fenomeno della malamovida, il degrado urbano e le attività illegali che compromettono la sicurezza e la qualità della vita nel quartiere Africano.
Gli indagati, come precisato nella nota, sono da considerarsi innocenti fino a una sentenza definitiva. L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo verso il miglioramento della sicurezza e la tutela del decoro nella zona, con un’attenzione particolare alla prevenzione dei reati e al rispetto delle norme.