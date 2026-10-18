Blitz dei carabinieri nel quartiere Africano: due arresti e 12 denunce per droga e degrado

Operazione congiunta tra carabinieri, NAS e reparto Tutela Agroalimentare per contrastare spaccio, reati e illegalità nella zona tra piazza Annibaliano e piazza Addis Abeba.

Roma, 18 ottobre 2026 – I carabinieri della Compagnia Roma Parioli, in collaborazione con il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) e il Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare, hanno condotto nella serata di ieri un’intensa attività di controllo nel quartiere Africano, in particolare tra piazza Annibaliano e piazza Addis Abeba. L’operazione, coordinata con le strategie del Prefetto di Roma Lamberto Giannini e condivisa in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha portato a risultati significativi nel contrasto allo spaccio di droga, ai reati contro il patrimonio e al degrado urbano.

Nel corso dei controlli, sono state identificate 210 persone, 130 veicoli sono stati sottoposti a verifica e sono state elevate 10 contravvenzioni al Codice della Strada.

Droga, furti e illegalità: i principali risultati

L’attività ha portato a due arresti e 12 denunce, oltre alla segnalazione alla Prefettura di 5 giovani per possesso di sostanze stupefacenti a uso personale.

Tra i casi più rilevanti:

Un uomo è stato arrestato per spaccio di cocaina : gli agenti hanno trovato 18 grammi di droga , suddivisi in 24 dosi , occultati in un doppio fondo sotto la sella del suo scooter . Contestualmente, è stata eseguita una misura cautelare in carcere nei suoi confronti, aggravando una precedente obbligazione di presentazione in caserma per reati analoghi.

per : gli agenti hanno trovato , suddivisi in , occultati in un . Contestualmente, è stata eseguita una misura cautelare in carcere nei suoi confronti, aggravando una precedente obbligazione di presentazione in caserma per reati analoghi. Tre persone sono state denunciate per furto di pneumatici , sorprese a bordo di un’auto in possesso di attrezzi idonei al reato.

, sorprese a bordo di un’auto in possesso di attrezzi idonei al reato. Una donna è stata denunciata per ricettazione dopo essere stata trovata in possesso di un iPad rubato .

dopo essere stata trovata in possesso di un . Due uomini sono stati denunciati per porto abusivo di armi (coltelli) e due cittadini stranieri per violazioni delle norme sull’immigrazione (ingresso/soggiorno illegale e inosservanza dell’ordine di allontanamento).

Controlli agli esercizi commerciali e ripristino del decoro

Oltre alle attività di contrasto alla criminalità, i militari hanno effettuato ispezioni in tre esercizi commerciali (un minimarket, un bar e un supermercato) in collaborazione con il NAS e il Reparto Tutela Agroalimentare. Le verifiche hanno rilevato violazioni delle normative HACCP, tracciabilità e conservazione degli alimenti, oltre a irregolarità nel settore ortofrutticolo. Le sanzioni amministrative ammontano a 6.000 euro.

Parallelamente, sotto la supervisione dei carabinieri, gli operatori di AMA hanno provveduto al ripristino del decoro urbano in piazza Addis Abeba, via Tigre e aree limitrofe, rimuovendo e smaltendo circa 50 kg di rifiuti accumulati da soggetti senza fissa dimora.

Un’azione strategica per la sicurezza e la vivibilità del quartiere

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio promosso dal Prefetto Giannini, volto a contrastare il fenomeno della malamovida, il degrado urbano e le attività illegali che compromettono la sicurezza e la qualità della vita nel quartiere Africano.