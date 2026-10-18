Cambia pagina! Dal giardino al carcere nel segno della lettura: a Testa di Lepre il valore sociale dei libri condivisi

Che la periferia molto spesso abbia validissime iniziative che superino quelle prodotte nei grandi centri cittadini è cosa nota, ma a Testa di Lepre questa è una prassi diventata da quindici anni una costante: un pomeriggio dedicato ai libri da scambiare gratuitamente, un angolo per la lettura ed uno spazio per raccontare agli altri delle proprie esperienze librarie.

Questo è accaduto nei giardini della sede della onlus “I Due Liocorni”, in collaborazione con la libreria “Punto e virgola” di Aranova. Un binomio vincente per una iniziativa singolare: un giardino con prato verde, un tramonto, un the e salatini, tanti tavoli, ognuno dedicato ad un genere letterario, molte sedie per sedersi e cominciare a leggere alcune pagine dei libri presi in

cambio di altri lasciati.

L’idea è nata da una giovane promessa della zona: Mara Moriconi (nota a molti perché fa parte anche del Gruppo Astrofili di Palidoro) la quale ha voluto proporre questo modo diverso di avere in mano un libro: prima, grazie ad una martellante campagna pubblicitaria sui social, ha coinvolto molte persone a portare nella sede dell’associazione o presso la libreria Punto e

Virgola libri usati (non certo scolastici).

Questi libri sono stati divisi per genere (storia, saggi, fantasy, avventura, viaggi, religione, ecc.) e poi , una settimana dopo collocati su tanti tavoli a disposizione di chi ha potuto così prenderne un numero pari a quelli lasciati una settimana prima. Ma vi era anche un tavolo dedicato a delle sorprese librarie: sei libri incartati con carta argentata con sopra scritto qualcosa.

L’idea è stata quella di scrivere una o due frasi che presentassero il libro, senza svelarne autore o contenuto ma mettendo delle parole intriganti o misteriose che potessero ingolosire chi lo volesse prenderlo per poi scartarlo a casa e poi leggerlo se di proprio gusto. Un modo diverso e originale per invogliare le persone a non essere attirati solo dalla copertina o dal titolo o dall’importanza dello scrittore.