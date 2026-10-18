Chip, 52 milioni di dollari bruciati in 10 minuti mentre Wall Street era chiusa

Scommesse sulle azioni dei chip: 52 milioni di dollari bruciati in 10 minuti con Wall Street chiusa, tra Binance e Hyperliquid.

52 milioni di dollari sarebbero stati bruciati in circa 10 minuti sulle scommesse legate alle azioni dei produttori di chip, mentre Wall Street era chiusa. La sequenza ha coinvolto Binance, Hyperliquid e contratti che replicano l’andamento dei titoli.

Ordini su Binance e Hyperliquid

Secondo l’analisi di David Jeong, amministratore delegato di Tread.fi, i primi grandi ordini di vendita riferiti a SanDisk e Micron sono comparsi su Binance intorno alle 21:21:59 UTC.

Meno di un secondo dopo, ordini analoghi hanno raggiunto Hyperliquid, dove Trade XYZ offre contratti collegati all’andamento delle azioni. In circa 1,8 secondi, approssimativamente dieci indirizzi hanno aperto posizioni contrarie su sei contratti legati ai produttori di chip.

Nel primo minuto, Binance ha registrato operazioni su SanDisk per un controvalore vicino a 21,9 milioni di dollari. Su Trade XYZ, gli scambi riferiti allo stesso titolo hanno raggiunto circa 3,1 milioni di dollari.

Prezzi senza un riferimento ufficiale

Nel momento dell’episodio, la borsa statunitense era chiusa. Per i contratti di Trade XYZ non era quindi disponibile un prezzo ufficiale in tempo reale. Le quotazioni si sono formate quasi esclusivamente attraverso le reazioni degli operatori presenti sulla piattaforma.

Il regolamento di Trade XYZ consente infatti all’attività di trading interna di determinare prezzi temporanei fino alla riapertura dei mercati americani. Sarà il ritorno delle quotazioni ufficiali a permettere il confronto con i livelli effettivi delle azioni sottostanti.

Il settore dei semiconduttori era già sotto pressione dopo l’ingresso sul mercato di CXMT, nuovo concorrente cinese indicato come elemento capace di aumentare la competizione sui prezzi e sulle prospettive di vendita.

Rischi alla riapertura dei mercati

Un eventuale scostamento significativo tra i prezzi dei contratti e quelli ufficiali può creare opportunità di arbitraggio, ma anche movimenti improvvisi e perdite per chi mantiene posizioni aperte.

L’episodio mette in evidenza i rischi dei prodotti che seguono titoli esteri su mercati cripto o piattaforme alternative: liquidità concentrata, disallineamento temporale e volatilità non ancorata a quotazioni ufficiali. Per gli investitori è quindi essenziale comprendere il contratto acquistato e la sua fonte di prezzo.

Dal punto di vista regolamentare, il caso richiama l’attenzione sulla trasparenza delle regole di determinazione dei prezzi e sull’eventuale necessità di meccanismi capaci di contenere movimenti anomali durante la chiusura delle borse tradizionali.

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