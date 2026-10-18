Circle difende i margini di USDC mentre Coinbase sostiene Open USD

Circle difende il modello economico di USDC mentre Coinbase, suo principale partner di distribuzione, sostiene Open USD, un progetto che punta a riconoscere alle imprese una quota maggiore del rendimento delle riserve delle stablecoin.

In un post sul blog, Kash Razzaghi ha dichiarato che Circle ha mantenuto circa sette centesimi di profitto netto per ogni dollaro di ricavo nel primo semestre del 2026. I dati riportati indicano ricavi per circa 1,4 miliardi di dollari nel periodo.

Dei ricavi, 819 milioni di dollari sono stati destinati a costi di distribuzione e transazione. Altri circa 473 milioni hanno riguardato conformità normativa, gestione della liquidità e sviluppo del prodotto. Questa voce comprende circa 214 milioni riconducibili a retribuzioni basate su azioni e costi correlati.

Il nodo del rendimento delle riserve

La disputa riguarda la titolarità degli interessi prodotti dagli asset che sostengono le riserve delle stablecoin. Questo flusso è diventato una componente rilevante dei conti degli emittenti e un fattore di competizione tra gli operatori.

Coinbase è oggi il principale distributore di USDC emesso da Circle. Nel frattempo, la piattaforma ha finanziato e sostenuto Open USD, progetto lanciato a giugno con il supporto, tra gli altri, di Stripe e BlackRock.

Il modello di Open USD consente alle aziende di emettere e riscattare stablecoin senza commissioni, restituendo ai partecipanti il rendimento delle riserve al netto di una commissione di gestione. La proposta introduce quindi una diversa distribuzione dei ricavi generati dagli asset sottostanti.

I margini dichiarati da Circle, pari a sette centesimi per dollaro, mostrano quanto possa essere contenuta la redditività degli emittenti. Secondo l’analisi riportata, questa redditività può essere erosa da politiche competitive, cambi normativi o aumento dei costi operativi.

Concorrenza e pressione regolatoria

Il peso dei costi di distribuzione e transazione evidenzia il ruolo di exchange, wallet e fornitori di servizi di pagamento nella catena del valore. Gli intermediari possono incidere sulla sostenibilità economica degli emittenti e sulla capacità di mantenere margini.

La contesa aumenta anche l’attenzione di autorità di vigilanza e policy maker sulla gestione delle riserve e sulla ripartizione dei rendimenti. Il tema riguarda la trasparenza e la protezione degli utenti, oltre alla struttura dei rapporti economici tra emittenti, distributori e imprese.

Se modelli come quello di Open USD si diffondessero, potrebbero modificare l’economia delle stablecoin, comprimendo le entrate degli emittenti tradizionali e favorendo strutture più orientate alla redistribuzione dei rendimenti. Si tratta di uno scenario prospettato dalla fonte, non di un esito già verificato.

La sovrapposizione tra il ruolo di distributore e quello di sostenitore di un’alternativa competitiva può inoltre creare tensioni commerciali. Tra i possibili sviluppi indicati figurano accordi differenti, integrazioni verticali o una maggiore frammentazione dell’offerta.

Per operatori istituzionali e investitori, gli elementi da valutare comprendono la qualità delle riserve, la struttura dei compensi legati alle azioni e la dipendenza dai canali distributivi. Anche la composizione del portafoglio e la politica di investimento delle riserve possono incidere sulla percezione del rischio e sulle future iniziative regolatorie.

Nel breve termine, la concorrenza sui costi potrebbe favorire i servizi capaci di offrire emissione a basso costo e una quota dei ricavi delle riserve alle imprese. Nel medio termine, la solidità dei partner istituzionali e la trasparenza delle riserve potrebbero diventare criteri distintivi per utenti e clienti professionali.