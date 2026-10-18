Dopo il ricovero, Papa Leone XIV torna all’Angelus e parla della malattia

Papa Leone XIV torna all’Angelus dopo il ricovero al Gemelli e parla della vicinanza ai malati; condizioni buone e viaggio in America Latina possibile.

Papa Leone XIV è tornato in piazza San Pietro per la recita dell’Angelus, a un giorno dalle dimissioni dall’ospedale Gemelli di Roma. Accolto dall’applauso dei fedeli, il Pontefice ha parlato della degenza e della vicinanza alle persone malate.

Leone XIV era stato dimesso sabato, dopo cinque giorni di ricovero. Durante la degenza è stato sottoposto all’asportazione del lobo inferiore del polmone destro, a causa della presenza di un adenocarcinoma polmonare.

«Desidero ringraziare tutti coloro che in questi giorni hanno pregato per me. Ho sentito davvero il vostro sostegno, grazie!», ha detto il Papa. Ha poi espresso una particolare riconoscenza ai medici, agli infermieri e a tutto il personale del Policlinico Gemelli.

Il ritorno alle attività

Raccontando l’esperienza vissuta in ospedale, Leone XIV ha spiegato che la malattia gli ha fatto percepire in modo particolare la vicinanza a quanti attraversano una condizione di infermità. Il Pontefice ha inoltre annunciato che, in questa fase delicata, riprenderà gradualmente le sue attività.

Tra gli appuntamenti attesi nelle prossime settimane c’è il viaggio apostolico in America Latina, previsto a partire dal 6 novembre.

Le condizioni secondo il chirurgo

Il professor Stefano Margaritora, il chirurgo che ha operato Leone XIV martedì 13 ottobre, ha riferito ai media vaticani che al momento della dimissione le condizioni cliniche del Papa erano soddisfacenti.

Secondo il medico, la riespansione del polmone dopo l’intervento sta seguendo i tempi normalmente previsti e, nel complesso, le condizioni del Pontefice sono buone. Margaritora ha definito il Papa un paziente ideale e ha giudicato encomiabile il suo impegno nel recupero post-operatorio.