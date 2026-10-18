Giuseppe Sala: «Preoccupazione altissima» dopo la guerriglia urbana a Milano

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala definisce «altissima» la preoccupazione dopo la guerriglia urbana scoppiata nel centro della città. Ospite di Rtl 102.5, il primo cittadino ha condannato i danneggiamenti e ribadito la sua totale solidarietà alle forze dell’ordine.

La condanna di Sala

«Io sono con loro», ha dichiarato Sala riferendosi agli agenti impegnati durante le proteste contro il caro vita. Il sindaco ha però accompagnato la condanna con una riflessione sulla gestione dell’ordine pubblico, sostenendo di avere percepito, per la prima volta dopo anni di cortei, una «sensazione di non controllo della piazza».

La presenza delle forze dell’ordine

Secondo Sala, soprattutto in piazza Duomo si sarebbe vista una grande quantità di manifestanti contrapposta a un gruppo ridotto di agenti. Il sindaco ha parlato di circa 200 poliziotti, giudicandoli pochi rispetto alla situazione, e ha ipotizzato che il momento fosse stato sottovalutato.

Il primo cittadino teme inoltre nuovi disordini nelle prossime settimane, anche alla luce di quanto sta accadendo in Francia.

Fermati, feriti e danni

Milano si è risvegliata con le strade ripulite, ma con i segni degli scontri ancora visibili. Non è stata completata la conta ufficiale: i fermati sarebbero circa sessanta, la metà dei quali minorenni, mentre i feriti sarebbero almeno 25. Nessuno risulta grave; tra le persone medicate in diversi ospedali ci sarebbero anche una decina di appartenenti alle forze dell’ordine.