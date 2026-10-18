Fiamme al municipio storico di Limoges dopo le proteste contro il caro vita

Un incendio ha avvolto il municipio storico di Limoges, nella Francia centrale, dopo che un gruppo ha dato fuoco all’edificio nel contesto dei disordini seguiti alle proteste nazionali contro il caro vita.

L’incendio e i danni al municipio storico di Limoges

Le fiamme hanno provocato danni gravi a un edificio che risale a 143 anni fa. Il prefetto locale Maurice Barate ha dichiarato che il tetto è crollato sui piani inferiori, fatta eccezione per l’ala ovest.

Secondo quanto riferito dal prefetto, circa due terzi delle facciate esterne erano già scomparsi. L’entità esatta dei danni al municipio è ancora in corso di valutazione da parte delle autorità.

Le violenze seguite alle manifestazioni in Francia

L’incendio si è verificato dopo manifestazioni che, sabato, in diverse città francesi, sono degenerate in violenze e tensioni di piazza. Le proteste erano state organizzate a livello nazionale contro l’aumento del costo della vita.