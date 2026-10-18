Incidente alla base Wainwright in Canada: almeno sette morti e feriti

Un incidente alla Canadian Forces Base Wainwright, in Alberta, ha provocato almeno sette morti e alcuni feriti. La notizia è stata comunicata in tarda serata di sabato dal ministro della Difesa canadese David McGuinty.

L’incidente alla base Wainwright

In un comunicato, McGuinty ha dichiarato di essere rattristato per la presenza di morti e feriti a seguito dell’incidente nella base militare. Il ministro ha precisato che l’episodio è avvenuto presso la Canadian Forces Base Wainwright, senza fornire ulteriori dettagli sulle cause o sulle circostanze.

Il bilancio diffuso finora è di almeno sette vittime. Le informazioni disponibili non specificano il numero dei feriti né le loro condizioni. Il governo canadese ha indicato che ulteriori aggiornamenti saranno comunicati nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

Il vasto incendio e il coinvolgimento delle autorità canadesi

Il primo ministro canadese Mark Carney ha definito l’accaduto un grave incidente che ha provocato un vasto incendio nella base. In un post sui social media ha rivolto il pensiero alle donne e agli uomini coinvolti e ha spiegato che il governo sta collaborando con le autorità dell’Alberta e con quelle locali.

Secondo il governo canadese, Wainwright è una delle basi dell’esercito più attive del Paese. La struttura ospita il Canadian Manoeuvre Training Centre e il 3rd Canadian Division Training Centre.