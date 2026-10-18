Longevity Valley, il Lazio punta su un campus per la scienza della longevità

Longevity Valley punta a creare nel Lazio un campus dedicato alla scienza della longevità e alla medicina preventiva. Il progetto, presentato presso l’Ambasciata d’Italia a Washington, prevede un ecosistema scientifico-industriale orientato alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e all’attrazione di imprese e investimenti internazionali.

L’iniziativa è promossa dalla Longevity Valley Authority insieme a un gruppo di imprese e investitori internazionali. Il progetto è seguito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso la Segreteria tecnica del Comitato interministeriale per l’attrazione degli investimenti esteri, il CAIE, in coordinamento con la Regione Lazio.

Il progetto del campus e le infrastrutture condivise

Il campus dovrebbe mettere a disposizione laboratori condivisi, piattaforme tecnologiche e servizi specialistici basati su intelligenza artificiale, automazione e bioingegneria. L’obiettivo è sostenere la crescita di imprese biotech e deep tech, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni che potrebbero non avere le risorse per sviluppare autonomamente infrastrutture avanzate.

Secondo l’impostazione del progetto, l’accesso comune a strumenti e competenze dovrebbe accelerare il passaggio dalla scoperta scientifica all’applicazione commerciale. Il modello mira inoltre a favorire la nascita di spin-off, le sinergie tra ricerca e impresa e la diffusione di competenze specialistiche nel settore delle scienze della vita.

Tra le collaborazioni internazionali annunciate figura il Buck Institute for Research on Aging, istituto riconosciuto a livello mondiale per gli studi sulla biologia dell’invecchiamento. Il suo contributo dovrebbe riguardare conoscenze e reti di ricerca utili alla qualificazione scientifica del polo.

Sperimentazioni e sostegno istituzionale

Oltre allo sviluppo di nuove terapie e dispositivi medici, Longevity Valley intende realizzare sperimentazioni in contesti reali. Gli ambiti indicati comprendono assistenza sanitaria, nutrizione, ambiente costruito, mobilità e organizzazione del lavoro.

Queste attività mirano a produrre evidenze scientifiche e modelli applicativi potenzialmente esportabili in società europee e internazionali alle prese con le conseguenze demografiche dell’invecchiamento. Si tratta di obiettivi dichiarati dal progetto, la cui realizzazione dipenderà dai successivi piani operativi e dalle condizioni regolatorie.

Adolfo Urso ha dichiarato: “Con questo progetto l’Italia si candida a diventare un hub di riferimento nelle scienze della longevità, unendo ricerca scientifica, sviluppo industriale e occupazione qualificata.” Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy considera l’iniziativa un esempio di collaborazione tra istituzioni regionali e soggetti privati per trasformare l’attrazione di capitali esteri in opportunità di sviluppo.

La partecipazione del CAIE indica un possibile accompagnamento attraverso strumenti come incentivi, semplificazioni amministrative e raccordo tra attori pubblici e privati. La Regione Lazio ha dichiarato l’impegno a seguire le diverse fasi, dal consolidamento delle infrastrutture alla formazione di capitale umano specializzato.

Impatto atteso su investimenti, occupazione e filiera

Per il sistema italiano delle biotecnologie, il polo potrebbe contribuire ad attrarre studi clinici, talenti e capitale di rischio. La domanda potrebbe riguardare anche fornitori specializzati di strumenti, reagenti e servizi digitali fondati sull’intelligenza artificiale.

Il modello prospettato richiede un mix di risorse pubbliche e private. I ritorni sono indicati su un orizzonte medio-lungo termine e dipendono dalla capacità di trasformare i risultati scientifici in prodotti e servizi regolamentati. Tra le condizioni considerate decisive figurano personale qualificato, accordi internazionali, percorsi formativi universitari e una governance capace di facilitare la sperimentazione e l’accesso ai mercati.

Il progetto dovrà ora essere tradotto in piani dettagliati su tempi, investimenti infrastrutturali, regolamentazione sperimentale e governance pubblico-privata. La capacità di attrarre imprese estere dipenderà anche dai collegamenti con le reti di ricerca internazionali e dalla competitività degli incentivi.

Se attuato con efficacia, il polo potrebbe rafforzare la filiera italiana delle scienze della vita, sostenendo occupazione qualificata e investimenti in tecnologie avanzate. Per il mercato del lavoro locale, il progetto prefigura una domanda di competenze che richiederà investimenti nella formazione universitaria e nella riqualificazione professionale.

Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.