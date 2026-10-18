Meloni frena sul Dpcm per i magistrati: «Priorità alle fasce deboli»

Giorgia Meloni ha annunciato che non firmerà il Dpcm sugli aumenti degli stipendi dei magistrati, un provvedimento che, secondo le stime riportate, comporterebbe per lo Stato una spesa di 979 milioni di euro. La presidente del Consiglio ha indicato come priorità il sostegno alle fasce deboli e ai settori più colpiti dalla crisi economica.

Il no alla firma e l’ipotesi del commissario

«Direttore non firmerò», ha detto Meloni all’Adnkronos, aggiungendo che, se il Consiglio di Stato lo riterrà opportuno, potrà nominare un commissario. La premier ha spiegato di non poter mettere la propria firma su un provvedimento destinato a finanziare aumenti per i magistrati mentre il governo sta cercando risorse per affrontare altre emergenze.

«Ciascuno si assumerà le proprie responsabilità», ha aggiunto Meloni. La presidente del Consiglio ha anche dichiarato di essere disponibile ad ascoltare le associazioni rappresentative per individuare una soluzione, sostenendo che una parte consistente dei magistrati comprenderebbe le priorità del momento.

La mancata firma potrebbe quindi aprire la strada alla nomina di un commissario ad acta. Il procedimento arriva dopo che il governo, attraverso l’Avvocatura di Stato, ha impugnato le decisioni adottate nei ricorsi sul metodo di calcolo degli adeguamenti, senza ottenere ragione davanti al Tar e al Consiglio di Stato.

Il nuovo calcolo degli stipendi

Gli stipendi dei magistrati vengono adeguati ogni tre anni per legge, sulla base degli aumenti riconosciuti agli altri dipendenti pubblici. Il governo determina gli importi utilizzando parametri Istat e formalizza il calcolo con un Dpcm. Secondo le cifre riportate, il metodo applicato in precedenza aveva prodotto aumenti del 4,85% per il periodo 2018-2020 e del 6,69% per il triennio 2021-2023.

L’Associazione Nazionale Magistrati e altre associazioni di categoria hanno contestato il sistema, sostenendo che il metodo dovesse essere rivisto. Le decisioni del Tar e del Consiglio di Stato hanno accolto i ricorsi, portando gli incrementi al 6,22% per il primo periodo e al 12,32% per il secondo.

Il ricalcolo determinerebbe, secondo le stime riportate, un costo complessivo di quasi un miliardo per le casse pubbliche. Per ciascun magistrato si ipotizzano fino a circa 100mila euro di arretrati compresi e un aumento di circa 20mila euro all’anno per gli anni successivi. L’Anm ha però affermato che gli importi effettivi sarebbero «di gran lunga inferiori» a quelli pubblicati dai giornali.

Le priorità indicate dal governo

Meloni è reduce da un Consiglio europeo a Bruxelles dedicato in larga parte al caro carburanti e all’inflazione, considerati fattori di pressione su famiglie e imprese. In questi giorni, secondo quanto riferito, il governo sta cercando risorse per sostenere l’autotrasporto, gli agricoltori, i pescatori e le famiglie.

Solo per l’autotrasporto, le stime indicano un fabbisogno di almeno 100 milioni di euro. La premier ha osservato che la somma destinata agli adeguamenti dei magistrati sarebbe dieci volte superiore a quella che l’esecutivo sta cercando per evitare il blocco delle consegne delle merci in tutta Italia.