Neonata portata dal Marocco a Torino: fermata una coppia, due arresti

Una neonata sarebbe stata portata dal Marocco a Torino senza essere registrata tra i passeggeri di una nave. La Polizia di Stato ha eseguito il 12 marzo un fermo di indiziato di delitto nei confronti di una coppia marocchina, marito e moglie, ritenuta gravemente indiziata di aver introdotto illegalmente la bambina in Italia, esponendola a pericolo per la vita.

L’indagine e il ritrovamento della neonata

L’inchiesta è partita da una segnalazione alla Procura di Torino riguardo a una famiglia marocchina residente in città, che avrebbe ospitato per alcune settimane una bambina estranea al nucleo familiare, con l’intenzione di cederla a terzi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la minore sarebbe arrivata in Italia lo scorso ottobre insieme alla donna della coppia, su una nave proveniente da Tangeri. La bambina, presumibilmente nata nell’agosto 2024, sarebbe stata trasportata in una busta della spesa e avrebbe avuto problemi dopo il lungo viaggio. Una volta giunta a Torino, la donna l’aveva accompagnata in un ospedale cittadino.

Sono ancora in corso gli accertamenti per individuare la madre biologica. La Procura riferisce che quest’ultima avrebbe affidato la neonata all’indagata perché la portasse in Italia e, verosimilmente, la cedesse a una terza famiglia.

Gli investigatori della Squadra Mobile di Torino e della Sezione di polizia giudiziaria della Procura hanno individuato l’abitazione in cui la piccola era custodita temporaneamente. La neonata è stata trovata in buona salute, trasferita in ospedale per gli accertamenti sanitari e destinata a una famiglia affidataria.

Il fermo e gli arresti per favoreggiamento

La coppia avrebbe cercato persone disposte a prendersi cura della bambina in cambio di denaro oppure a trasferirla all’estero per impedirne il ritrovamento. Due connazionali, un uomo e una donna, sono stati arrestati in flagranza con l’accusa di favoreggiamento personale: al momento dell’intervento si trovavano con la minore e ne favorivano la permanenza illegale in Italia.