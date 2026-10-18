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Ornella Muti e Pasquale La Rocca in testa a Ballando con le Stelle: la classifica
Ornella Muti e Pasquale La Rocca vincono la terza puntata di Ballando con le Stelle con 78 punti. La classifica completa e nessuna eliminazione.
Ornella Muti e Pasquale La Rocca hanno vinto la terza puntata di Ballando con le Stelle, in onda su Rai1 sabato 17 ottobre. La coppia ha chiuso al primo posto della classifica generale con 78 punti, dopo l’assegnazione del tesoretto.
La vittoria della puntata vale anche 20 punti, che saranno sommati ai voti della giuria della prossima puntata. Al secondo posto si sono classificati Andy Diaz e Gioia Giovanatti, mentre il terzo gradino del podio è andato ad Alberto Ravagnani e Erika Martinelli.
Il tesoretto ridisegna il podio
I voti della giuria sono stati sommati a quelli del tesoretto, diviso in tre parti. Francesca Fialdini ha assegnato la sua quota ad Andy Diaz e Gioia Giovanatti, che sono passati dal quarto al secondo posto con 74 punti.
Simona Ventura ha invece attribuito la propria parte a Ornella Muti e Pasquale La Rocca, consentendo loro di salire dal secondo al primo posto con 78 punti. Rossella Erra ha scelto Alberto Ravagnani e Erika Martinelli, che hanno raggiunto il terzo posto con 72 punti.
Questa la classifica completa:
- Ornella Muti e Pasquale La Rocca – 78 punti
- Andy Diaz e Gioia Giovanatti – 74 punti
- Alberto Ravagnani e Erika Martinelli – 72 punti
- Monica Guerritore e Luca Urso – 62 punti
- Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti – 46 punti
- Manuela Moreno e Carlo Aloia – 44 punti
- Noemi Bocchi e Giovanni Pernice – 42 punti
- Alessandro Matri e Giada Lini – 38 punti
- Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli – 28 punti
- Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina – 25 punti
- Riccardo Rossi e Elisa Terrasi – 22 punti
- Anna Safroncik e Edoardo Lini – 22 punti
- Massimo Ghini e Valentina Fiorini – 19 punti
Nessuna eliminazione
Durante la puntata non ci sono stati ballottaggio o eliminazione: per il momento, tutte le coppie sono salve. I concorrenti torneranno in pista sabato prossimo per la quarta puntata dello show.