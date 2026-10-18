Ornella Muti e Pasquale La Rocca in testa a Ballando con le Stelle: la classifica

Ornella Muti e Pasquale La Rocca vincono la terza puntata di Ballando con le Stelle con 78 punti. La classifica completa e nessuna eliminazione.

Ornella Muti e Pasquale La Rocca hanno vinto la terza puntata di Ballando con le Stelle, in onda su Rai1 sabato 17 ottobre. La coppia ha chiuso al primo posto della classifica generale con 78 punti, dopo l’assegnazione del tesoretto.

La vittoria della puntata vale anche 20 punti, che saranno sommati ai voti della giuria della prossima puntata. Al secondo posto si sono classificati Andy Diaz e Gioia Giovanatti, mentre il terzo gradino del podio è andato ad Alberto Ravagnani e Erika Martinelli.

Il tesoretto ridisegna il podio

I voti della giuria sono stati sommati a quelli del tesoretto, diviso in tre parti. Francesca Fialdini ha assegnato la sua quota ad Andy Diaz e Gioia Giovanatti, che sono passati dal quarto al secondo posto con 74 punti.

Simona Ventura ha invece attribuito la propria parte a Ornella Muti e Pasquale La Rocca, consentendo loro di salire dal secondo al primo posto con 78 punti. Rossella Erra ha scelto Alberto Ravagnani e Erika Martinelli, che hanno raggiunto il terzo posto con 72 punti.

Questa la classifica completa:

Ornella Muti e Pasquale La Rocca – 78 punti Andy Diaz e Gioia Giovanatti – 74 punti Alberto Ravagnani e Erika Martinelli – 72 punti Monica Guerritore e Luca Urso – 62 punti Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti – 46 punti Manuela Moreno e Carlo Aloia – 44 punti Noemi Bocchi e Giovanni Pernice – 42 punti Alessandro Matri e Giada Lini – 38 punti Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli – 28 punti Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina – 25 punti Riccardo Rossi e Elisa Terrasi – 22 punti Anna Safroncik e Edoardo Lini – 22 punti Massimo Ghini e Valentina Fiorini – 19 punti

Nessuna eliminazione